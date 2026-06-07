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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: محمد صلاح جاهز للمونديال .. وأبني جيلاً للكرة المصرية

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أكد المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب مُواجهة البرازيل الودية، أنه واجه منتخبًا قويًا ويمتلك قدرات عالية، مشيرًا إلى أن هذه المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. 

وأضاف أن الجهاز الفني يسعى دائمًا لاكتشاف أفضل العناصر المتاحة من أجل تدعيم صفوف المنتخب في المرحلة المقبلة.

أوضح حسام حسن أن اللاعب مصطفى زيكو يُعد من المكاسب المهمة التي خرج بها المنتخب من اللقاء، مؤكدًا أنه يتابع تطوره عن قرب وينتظر منه المزيد في الفترة القادمة.. كما أشار إلى أن هناك العديد من اللاعبين المميزين، لكن الاختيارات تتم وفق احتياجات كل مباراة والمرحلة الفنية التي يمر بها الفريق، بما يضمن تحقيق أفضل توازن داخل الملعب.

وتطرّق المدير الفني إلى ملف الإصابات، موضحًا أن المنتخب يفتقد خدمات كل من إسلام عيسى ومحمد حمدي بسبب الإصابة، وهو ما يؤثر على بعض الاختيارات الفنية، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن الفريق يمتلك بدائل قادرة على تعويض الغيابات.

وأكد حسام حسن أن الحارس مصطفى شوبير يعد من العناصر المتميزة داخل الفريق، مشيرًا إلى أنه يعمل على بناء منتخب قوي للمستقبل، يجمع بين الخبرة والعناصر الشابة.. كما أوضح أنه يسعى لإكساب بعض اللاعبين مثل حمزة عبد الكريم مزيدًا من الخبرة من خلال المشاركات الدولية المتتالية.

وأشار المدير الفني إلى أن مواجهة بلجيكا في افتتاح مباريات كأس العالم ستكون صعبة للغاية، لافتًا إلى قوة المجموعة التي تضم منتخبات كبيرة.. كما أكد أن قائد المنتخب محمد صلاح خضع لبرنامج تأهيلي بين ناديه ومنتخب مصر، وهو جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن نتائج التجارب الودية الأخيرة أمام منتخبات قوية، موضحًا أن الفوز على السعودية وروسيا، إلى جانب التعادل مع إسبانيا، يمنح الفريق ثقة إضافية قبل الاستحقاقات المقبلة، رغم الخسارة أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف في مباراة قوية أقيمت بمدينة كليفلاند الأمريكية.

حسام حسن منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم

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