مجموعة منشقة عن الدعم السريع تصل الخرطوم قادمة من دارفور

أكدت قناة الحدث الإخبارية، انشقاق مجموعة مسلحة عن متمردي الدعم السريع ووصولها إلى العاصمة السودانية الخرطوم قادمة من دارفور.

وذكرت الحدث أن المجموعة المنشقة من الدعم السريع مكونة من 280 مقاتلا وصلت الخرطوم بكامل عتادها العسكري.



وفي هذه الأثناء، أكدت مصادر ميدانية سودانية تبادل الجيش و"الدعم السريع" حشوداً عسكرية في مدينتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع تشاد، وسط مؤشرات على استعدادهما لخوض معارك جديدة في المنطقة.

وأوضحت المصادر نفسها أن الجماعة أرسلت مئات المركبات القتالية إلى مواقع متفرقة في محيط مدينة الطينة استعداداً لشن هجوم بري عليها، وفي الوقت ذاته قصفت المدينة بالطائرات المسيّرة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين، بينما عزز الجيش وجوده العسكري في المدينة من خلال الدفع بحشود عسكرية.