صلاح وشوبير يتبادلان التحية مع حارس البرازيل بعد ودية قوية استعدادًا لكأس العالم 2026 | صور

حرص محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على توجيه التحية إلى حارس منتخب البرازيل أليسون بيكر عقب انتهاء المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند الأمريكية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت اللحظات التي أعقبت صافرة النهاية أجواءً من الود والاحترام المتبادل بين لاعبي المنتخبين، حيث توجه صلاح إلى حارس البرازيل واحتضنه، في مشهد يعكس العلاقات المميزة التي تجمع بين اللاعبين داخل وخارج المستطيل الأخضر، خاصة في ظل زمالتهما الطويلة على مستوى الأندية خلال السنوات الماضية.

كما حرص مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، على تبادل التحية مع أليسون بيكر عقب اللقاء، حيث جمعتهما لقطة ودية لاقت اهتمامًا كبيرًا. وأشاد حارس البرازيل بالمستوى الذي قدمه شوبير خلال المباراة، بعدما نجح في التصدي لعدة محاولات خطيرة وأسهم في إبقاء المنتخب المصري منافسًا حتى الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وجاءت المباراة الودية بين مصر والبرازيل ضمن البرنامج التحضيري الأخير للفراعنة قبل خوض منافسات كأس العالم، حيث سعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل الدخول في أجواء البطولة الرسمية.

ورغم خسارة المنتخب المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف، فإن اللقاء شهد العديد من المؤشرات الإيجابية، سواء على مستوى الأداء الجماعي أو الروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية.

وتُعد مواجهة البرازيل آخر اختبار ودي للمنتخب الوطني قبل انطلاق كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو. ويأمل المنتخب المصري في تقديم مشاركة قوية تعكس تطور الكرة المصرية وقدرتها على المنافسة أمام كبار المنتخبات، مستفيدًا من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها عدد من نجومه وفي مقدمتهم محمد صلاح، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة التي تطمح إلى ترك بصمة مميزة في البطولة العالمية.