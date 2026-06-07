موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

أسدل الستار على المواجهة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد ندية كبيرة ومحاولات هجومية متبادلة من الجانبين.

نجح المنتخب البرازيلي في حسم المواجهة بفضل الهدفين اللذين سجلهما برونو جيماريش وإندريك، بينما أحرز مصطفى زيكو هدف منتخب مصر الوحيد، ليمنح الفراعنة دفعة معنوية رغم الخسارة قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة.

وقدم المنتخب المصري أداءً جيدًا خلال فترات عديدة من المباراة، حيث حاول مجاراة القوة الهجومية للمنتخب البرازيلي وصنع عددًا من الفرص، إلا أن الخبرة والفاعلية الهجومية رجحتا كفة المنافس في النهاية.

وتأتي هذه المباراة ضمن البرنامج التحضيري الأخير للمنتخب الوطني قبل المشاركة في كأس العالم، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين واختيار التشكيل الأنسب لخوض المنافسات الرسمية.

مجموعة مصر في كأس العالم

يخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا، في مجموعة يتطلع خلالها الفراعنة إلى تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

في المقابل، جاء المنتخب البرازيلي في مجموعة أخرى تضم منتخبات المغرب وهايتي واسكتلندا، حيث يطمح لمواصلة عروضه القوية والمنافسة على اللقب العالمي.

موعد المباراة المقبلة للمنتخب المصري

بعد انتهاء الودية أمام البرازيل، يركز المنتخب المصري كامل اهتمامه على ضربة البداية في كأس العالم، حيث يستعد لمواجهة منتخب بلجيكا في أولى مبارياته بالبطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الإثنين الموافق 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء ينتظر أن يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، نظرًا لأهميته في تحديد مسار المنتخب المصري خلال مشواره في البطولة العالمية، إذ يسعى الفراعنة لتحقيق بداية قوية تعزز فرصهم في المنافسة على التأهل من دور المجموعات