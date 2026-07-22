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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يتفقد الشوارع الرئيسية ويؤكد استمرار حملات النظافة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى اللواء دكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية والمشروعات الخدمية الجارية بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة المشروعات ميدانيًا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد الشوارع الرئيسية والفرعية، ومناطق إسكان الشباب والإسكان الاجتماعي، إلى جانب موقف سيارات الأجرة، للاطمئنان على مستوى الخدمات ومتابعة انتظام العمل بالمرافق المختلفة.

وأكد رئيس المدينة ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة في تنفيذ المشروعات، مع سرعة تلافي أي ملاحظات قد تؤثر على سير العمل، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، بما يضمن تقديم خدمات تليق بأهالي مدينة مرسى علم.

وأشار اللواء ياسر مهنا الدميني إلى أن الوحدة المحلية تتابع بشكل مستمر جميع المشروعات الجارية في مختلف القطاعات الخدمية، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات.

كما تفقد رئيس المدينة عددًا من المناطق السكنية بوسط المدينة، ووجّه بسرعة رفع المخلفات والاهتمام بأعمال النظافة العامة، مؤكدًا ضرورة استمرار الحملات اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد على أهمية تكثيف المرور الميداني اليومي بالشوارع الرئيسية والفرعية لرصد أي مخالفات أو إشغالات والتعامل معها فورًا، مع متابعة منظومة النظافة بشكل مستمر، حفاظًا على الانضباط العام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد رئيس مدينة مرسى علم أن حملات إزالة الإشغالات والمخالفات مستمرة، مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددًا على أن الأرصفة وحرم الطريق من الممتلكات العامة، ولن يُسمح بأي تعديات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري.

واختتم اللواء ياسر مهنا الدميني تصريحاته بالتأكيد على أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ خطة التطوير الشاملة للمدينة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وإبراز مرسى علم بالمظهر الحضاري الذي يليق بمكانتها السياحية، مع العمل المستمر على تلبية احتياجات المواطنين وسرعة إنجاز خدماتهم.

الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر رئيس مدينة مرسى علم

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