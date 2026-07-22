البحر الأحمر.. حملة مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة سفاجا

واصلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذ حملاتها المكثفة للنظافة العامة ورفع المخلفات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري بالمدينة.

ودفعت الوحدة المحلية بالعمالة والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة العامة بمحيط شارع الكورنيش وميدان العروسة، حيث شملت الأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وأعمال الكنس والتسوية، إلى جانب نقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل أن حملات النظافة ورفع المخلفات مستمرة بجميع مناطق وأحياء وتقسيمات المدينة، وفق خطة عمل تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، لضمان استمرار تقديم خدمات النظافة بكفاءة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة سفاجا، بما يواكب جهود التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.