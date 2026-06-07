ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

تلقى منتخب مصر لكرة القدم خسارة بنتيجة 2-1 أمام منتخب البرازيل لكرة القدم في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن الاستعدادات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وجاءت المواجهة قوية ومثيرة بين المنتخبين، حيث سعى كل طرف إلى اختبار جاهزية لاعبيه وخططه الفنية قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب.

بداية قوية وإيقاع سريع

شهدت المباراة انطلاقة حماسية من المنتخب البرازيلي الذي فرض ضغطًا هجوميًا مبكرًا، مستغلًا سرعة لاعبيه وتحركاتهم المتواصلة في الثلث الهجومي. ورغم البداية القوية للسامبا، أظهر المنتخب المصري شخصية قوية ونجح في مجاراة نسق اللقاء، معتمدًا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى المنافس.

محاولات مصرية للعودة

بعد تقدم المنتخب البرازيلي، كثف لاعبو مصر من محاولاتهم الهجومية بحثًا عن العودة إلى أجواء المباراة. ونجح الفراعنة في تقليص الفارق وإشعال المنافسة، مستفيدين من التحركات الجيدة في الخط الأمامي والضغط على دفاع البرازيل. كما أتيحت عدة فرص واعدة للمنتخب المصري، إلا أن اللمسة الأخيرة لم تكن كافية لتعديل النتيجة.

تألق حارس الفراعنة

من أبرز مشاهد اللقاء الأداء المميز لحارس مرمى المنتخب المصري، الذي تصدى لعدد من الفرص الخطيرة وأنقذ مرماه من أهداف محققة في أكثر من مناسبة. وأسهم تألقه في إبقاء المنتخب المصري داخل أجواء المباراة حتى الدقائق الأخيرة، رغم القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها المنتخب البرازيلي.

مكاسب فنية قبل المونديال

ورغم الخسارة، خرج الجهاز الفني للمنتخب المصري بعدة مكاسب فنية مهمة، أبرزها الوقوف على مستوى اللاعبين أمام منافس من الطراز العالمي، وتحديد بعض النقاط التي تحتاج إلى تطوير قبل انطلاق البطولة. وتأتي هذه المباراة ضمن برنامج الإعداد النهائي للفراعنة قبل المشاركة في كأس العالم 2026، حيث يأمل المنتخب في تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية خلال المنافسات الرسمية المقبلة.