وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار ، داعية المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش البحريني، اعتراضه لعدد من الهجمات الإيرانية، بعد نحو أسبوعين من استئناف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تشمل هجمات يومية على المملكة.

وجاء في بيان للجيش: "اعترضت الدفاعات الجوية لقوة الدفاع البحرينية ودمرت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية".

وقبل إعلان الجيش البحريني اعتراضه للهجمات الإيرانية، أطلقت البحرين صفارات الإنذار اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "تم إطلاق صفارات الإنذار، ونحث المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن".