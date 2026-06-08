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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: جاهزون لصناعة إنجاز جديد وإسعاد الجماهير المصرية

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن التأهل إلى كأس العالم يمثل خطوة مهمة في مشوار الكرة المصرية، مشددًا على أن المنتخب يمتلك مقومات تسمح له بالظهور بشكل دائم في البطولة العالمية وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

حسام حسن 

جاءت تصريحات حسام حسن خلال حديثه عبر شبكة سكاي سبورتس، حيث عبّر عن سعادته الكبيرة بالتواجد داخل الجهاز الفني للمنتخب في هذه المرحلة المهمة، مؤكدًا أن المسؤولية الحالية تختلف تمامًا عن تجربته السابقة كلاعب في كأس العالم 1990.

وقال حسام حسن: «الحمد لله على تواجدنا في كأس العالم، ومنتخب مصر يستحق يكون متواجد في كأس العالم أكتر من كده».

وأضاف: «سعيد إني كنت موجود مع المنتخب في كأس عالم 90 كلاعب، ومتواجد حاليًا كمدير فني للمنتخب، شرف كبير ليا إني أكون مع منتخب مصر ومعايا اللاعبين اللي إن شاء الله يسعدوا الجماهير المصرية والعربية كلها».

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر  جاهزية الفريق الذهنية والفنية: «إحنا بناخد بالأسباب، وجايين عايزين نعمل حاجة، وبندرس الخصم كويس، وعارفين إمكانياتنا كويس، واللاعبين بينهم احترام وحب وأجواء جميلة، وجايين عشان نفرح الشعب المصري».

حسام حسن الاهلي منتخب مصر

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