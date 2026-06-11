خالد الغندور: بلاش أفورة على حمزة عبد الكريم.. نحكم عليه داخل الملعب

حذر الإعلامي خالد الغندور من المبالغة في التعامل مع موهبة اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بالهدوء وعدم الضغط عليه في هذه المرحلة المبكرة من مسيرته.

وقال خالد الغندور، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، إن الحديث المبالغ فيه عن اللاعب قد يضر به أكثر مما يفيده، مضيفًا: “يا بتوع السوشيال بلاش أفورة على موضوع حمزة عبد الكريم، كده أنتم اللي هتخلصوا على اللاعب اللي لسه بيقول يا هادي وبيبدأ مشواره”.

وأكد خالد الغندور ضرورة الحكم على اللاعب من خلال أدائه داخل الملعب ومع الفريق الأول فقط، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المستقبلية.

وفي سياق متصل، أعلن النادي الأهلي تلقيه طلبًا رسميًا من نادي برشلونة لتفعيل بند شراء اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم، تمهيدًا لانضمامه بشكل نهائي إلى صفوف الفريق الكتالوني، بعد المستويات المميزة التي قدمها مؤخرًا.