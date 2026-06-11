مهيب عبدالهادي يحذر من تضخيم اسم حمزة عبد الكريم: لا يجب تحميله أكثر من طاقته

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي أن مجموعة منتخب مصر في كأس العالم تبدو في المتناول، مطالبًا بعدم تضخيم الأمور قبل مواجهة بلجيكا والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية تمنح المنتخب دفعة قوية في البطولة.

وخلال تقديمه برنامج «اللعيب في كأس العالم» على قناة MBC مصر، أشار مهيب عبدالهادي إلى أن خريطة كرة القدم العالمية تغيرت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، مستشهدًا بالإنجازات التي حققتها منتخبات إفريقية مثل المغرب والسنغال والجزائر أمام منتخبات أوروبية كبرى.

وأوضح أن الجماهير يجب أن تتعامل بهدوء مع نتائج المنتخب دون انفعالات مبالغ فيها، مؤكدًا أن المنتخبات الإفريقية أثبتت قدرتها على المنافسة وتحقيق المفاجآت في المحافل الكبرى.

وفي سياق آخر، أبدى عبدالهادي تحفظه على حجم الاهتمام الإعلامي الموجه إلى اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، متسائلًا عن أسباب الزخم الكبير المحيط به رغم صغر سنه وعدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي أو المنتخب الأول حتى الآن.

وأكد أنه لا يهاجم اللاعب، بل يطالب فقط بعدم تحميله ضغوطًا تفوق قدراته في هذه المرحلة المبكرة من مسيرته، مشيرًا إلى أن الحديث المتكرر عنه وكأنه المنقذ المنتظر أو صاحب الحلول السحرية قد ينعكس عليه سلبًا.

واختتم عبدالهادي تصريحاته بالتأكيد على أهمية إعداد جيل جديد للمنتخب خلال السنوات المقبلة، لكنه شدد على ضرورة منح اللاعبين الشباب الوقت الكافي للتطور بعيدًا عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية، مؤكدًا أن تحميل لاعب في الثامنة عشرة من عمره كل هذه التوقعات ليس أمرًا صحيًا لمسيرته الكروية.