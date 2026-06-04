200 مليون جنيه.. مهيب عبد الهادي يكشف مشروعًا ماليًا جديدًا داخل الزمالك

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، إن نادي الزمالك يدرس عددًا من الأفكار الجديدة التي تستهدف تحسين وضعه المالي وحل جزء من أزماته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مهيب عبد الهادي خلال تقديمه برنامج «اللعيب» عبر قناة MBC مصر، أن من بين هذه الأفكار إطلاق نظام «العضوية الذهبية» داخل النادي، بقيمة تقترب من مليون جنيه للعضوية الواحدة، مقابل امتيازات خاصة للأعضاء.

وأضاف أن الفكرة تقوم على فتح باب المشاركة أمام محبي النادي الراغبين في دعمه ماليًا، من خلال الاشتراك في هذه العضوية، بما يساهم في توفير سيولة مالية مباشرة للنادي.

وأشار إلى أنه في حال نجاح المبادرة وجذب ما بين 100 إلى 200 مشترك، فقد يتمكن النادي من جمع ما يقرب من 200 مليون جنيه، وهو ما قد يساهم في تخفيف جزء من الضغوط المالية الحالية.

واختتم بأن هذه المبادرة تأتي ضمن مجموعة من الأفكار التي يدرسها الزمالك في إطار البحث عن حلول غير تقليدية لأزماته المالية، مؤكدًا أن بعضها بدأ بالفعل في مرحلة التنفيذ أو التجربة.