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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو مصيلحي وأحمد حسن يوقعان عقود استضافة سبورتنج للبطولة العربية للأندية لسيدات السلة

البطولة العربية للسلة
البطولة العربية للسلة
عبدالله هشام

وقع عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي، وأحمد حسن رئيس مجلس إدارة نادي سبورتنج، عقود استضافة نادي سبورتنج للبطولة العربية السابعة والعشرين لكرة السلة سيدات للأندية، وذلك خلال مراسم رسمية بحضور العميد عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة، والعميد وائل لطفي المدير التنفيذي للاتحاد العربي، ومسؤولي النادي السكندري.

ومن المقرر أن تستضيف صالة نادي سبورتنج منافسات البطولة خلال الفترة من 3 إلى 12 سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الأندية العربية، في إطار حرص الاتحاد العربي لكرة السلة على تطوير منافسات كرة السلة النسائية وتعزيز التنافس بين الأندية العربية.

وقال عمرو مصيلحي إن نادي سبورتنج قادر على  تنظيم البطولة وإخراجها بصورة مثالية، نظراً للقدرات التنظيمية والكوادر الإدارية التي يملكها النادي.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العربي أن الاتحاد المصري سيقدم كل الدعم والمساندة الممكنة، لنادي سبورتنج في تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير.

ويأتي منح نادي سبورتنج حق تنظيم البطولة تأكيدًا على الثقة الكبيرة في قدراته التنظيمية وخبراته المتميزة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بما يسهم في خروج البطولة بصورة تليق بمكانة كرة السلة العربية.

عمرو مصيلحي الاتحاد المصري لكرة السلة كرة السلة نادي سبورتنج بطولة العربية

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