مصر تستضيف البطولة العربية لكرة السلة 8 أغسطس

أعلن اللواء عبد الله شلبي، الامين العام للاتحاد العربي لكرة السلة عن استضافة مصر للبطولة العربية للمنتخبات للرجال، والتي تقام على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 8 إلى 16 أغسطس 2026، بمشاركة منتظرة لعدد كبير من المنتخبات العربية.

وأكد شلبي أن توقيت إقامة البطولة يمثل فرصة مثالية للمنتخبات العربية للاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم، مما يجعل البطولة محطة فنية مهمة وقوية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وأشاد اللواء عبد الله شلبي بالقدرات التنظيمية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، مؤكدًا أن النجاحات المتواصلة في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى تعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الرياضية المصرية. كما أشاد بالدور البارز الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور عمرو مصيلحي، نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، وجهوده المستمرة في دعم اللعبة وتعزيز مكانة مصر على الساحة العربية، وهو ما ساهم في تجديد الثقة في مصر لاستضافة العديد من البطولات العربية المهمة.

كما كشف اللواء عبد الله شلبي عن الانتهاء من توقيع عقود استضافة نادي سبورتنج البطولة العربية للأندية للسيدات، والمقرر إقامتها على صالة النادي بمدينة الإسكندرية خلال شهر سبتمبر 2026، في إطار حرص مصر على استضافة وتنظيم كبرى البطولات العربية وتعزيز مكانتها الرياضية على المستويين العربي والدولي