اتحاد الدراجات يوضح حقيقة جدل الجهاز الفني للمنتخب .. ويؤكد التزامه بالشفافية

أصدر الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الكابتن أيمن علي حسن بيانًا رسميًا أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن عدد من الملفات المتعلقة بإدارة الاتحاد والجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن العديد من المعلومات المتداولة تفتقر إلى الدقة ولا تعكس الواقع بصورة كاملة.

وأكد الاتحاد أن النجاحات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة على المستويين الأفريقي والدولي جاءت نتيجة العمل المؤسسي الذي ينتهجه مجلس الإدارة، إلى جانب الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة، مشيرًا إلى أن توقيع عقد رعاية الاتحاد بحضور وزير الشباب والرياضة يمثل إحدى الخطوات المهمة التي تعكس التطور الذي تشهده المنظومة.

وفيما يتعلق بما أثير بشأن مدرب، أوضح الاتحاد أن المدرب سبق شطبه من سجلات الاتحاد المصري للدراجات السابق برئاسة الدكتور وجيه عزام وتم عودته للعمل من جديد بقرار بنفس المجلس السابق .

وفي شهر ديسمبر عام ٢٠٢٤ تم تجديد الثقة في المدرب

وأشار الاتحاد إلى أن المدرب تقدم باعتذار عن الاستمرار في تدريب المنتخب بمذكرة مؤرخة في 22 يناير 2025 لظروف

وقام بتدريب احد فرق المؤسسة العسكرية بالمنيا وهو ما أسهم في تحقيق نتائج مميزة للمنتخبات الوطنية، من بينها التتويج بأول ميدالية ذهبية لمنتخب مصر للناشئين في بطولة أفريقيا للمدارس بالجزائر 2025، إضافة إلى عدد من الميداليات القارية، فضلاً عن الفوز ببطولة أفريقيا للمضمار في نيجيريا 2026.

كما أكد الاتحاد أن الخبير الإيطالي "كريستيانو" أشاد خلال فترة عمله مع المنتخب بمستوى اللاعبين وكفاءة الجهاز الفني، مشيرًا إلى التزام المدربين وجدية العمل داخل المنظومة الفنية.

وأضاف أن الخبير الأجنبي تقدم للجنة الفنية بالاتحاد بتوصيات لتشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات القومية، وتم عرض هذه التوصيات على مجلس الإدارة الذي اعتمدها خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 6 يونيو 2026.

وشدد الاتحاد المصري للدراجات على حرصه الدائم على الشفافية والدقة في التعامل مع وسائل الإعلام، داعيًا إلى تحري المصداقية والتواصل المباشر مع الاتحاد قبل نشر أي معلومات قد تكون غير مكتملة أو غير دقيقة.

واختتم مجلس إدارة الاتحاد بيانه بقول الله تعالي في كتابه العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)

صدق الله العظيم