قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة لواقعة سكان عقاري منطقة كفرطهرمس..الأهالي أخلوا العمارتين ومحافظ الجيزة يضعهما تحت الملاحظة 3 أشهر
الأرصاد تحذر من الإجهاد الحراري .. وهذه طرق الوقاية
حقيقة بقعة زيت الجبيل بطور سيناء.. لجنة فنية تؤكد خلو الشاطئ من أي تلوث
الفكرة اتأجلت | شوبير يعلن خبرًا مثيرًا عن الأهلي
طهران : لا علاقة وصاية بين إيران ولبنان .. والتنسيق بيننا لمواجهة عدو مشترك
رصاصة الغدر .. طمع في سيارة قاد شابًا إلى حبل المشنقة بـ راس سدر
أمام البرلمان | وزيرة الإسكان : إطلاق منصة لتصدير العقار للأجانب
بـ VIP Premium | السكة الحديد تُعلن تطوير قطارات خط القاهرة - أسوان .. مواعيد وتفاصيل
يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود
كان قدوة في العمل والإنتاج.. خالد الجندي: النبي كان أغنى الناس ولم يكن فقيرا
كأس العالم 2026 | موعد مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محافظ بورسعيد يستقبل لاعبي المصري بعد التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
حسام الحارتي

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري وأعضاء مجلس إدارة النادي، برئاسة كامل ابو علي، وذلك عقب تتويج الفريق ببطولة كأس عاصمة مصر، في إنجاز تاريخي أعاد البطولات إلى جماهير القلعة الخضراء بعد 28 عامًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام ، ونائبي  رئيس النادي المصري رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر، و محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة.

وخلال الاستقبال، حرص محافظ بورسعيد على تكريم اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وأهدى دروعًا تذكارية للاعبين تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة طوال مشوار البطولة، وإسهامهم في تحقيق إنجاز أسعد جماهير بورسعيد وأعاد البسمة إلى عشاق النادي المصري

وأعلن المحافظ، عن صرف مكافأة مالية لـ لاعبي الفريق والجهاز الفني، مؤكدا أن الفوز بالبطولة يمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء بورسعيد كافة، ومشيدًا بالأداء القوي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون خلال مباريات البطولة، والتي توجت بحصد اللقب عن جدارة واستحقاق.

كما أشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير الذي لعبته جماهير النادي المصري والظهور بمشهد رائع ، مؤكدًا أن دعمها ومساندتها المستمرة للفريق كان أحد أهم عوامل النجاح والتتويج، لما تتمتع به جماهير المصري من انتماء وحب كبير لناديها العريق.

وشهدت مراسم الاستقبال أجواء احتفالية مميزة، حيث اصطف العاملون بالديوان العام للمحافظة في ممر شرفي لاستقبال لاعبي النادي المصري، تعبيرًا عن تقديرهم للإنجاز الذي حققه الفريق وإهدائه لجماهير بورسعيد.

وفي ختام اللقاء، أعرب  كامل ابو على، عن سعادته بهذا التكريم والجهود التي يبذلها محافظ بورسعيد لدعم الفريق في مسيرته .

كما أكد لاعبو الفريق، على تقديرهم لمحافظ بورسعيد على هذا الاستقبال والتكريم، مؤكدين أن هذا الدعم يمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة تحقيق الإنجازات وإسعاد جماهير النادي خلال الفترة المقبلة.

المصري البورسعيدي المصري كأس العاصمة الدوري صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: مشروع الدلتا الجديدة يعكس مفهوم التوكل الصحيح على الله

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: لا أحد يملك تحريم زينة الله.. احذروا من دعاة الفقر

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات بكلية العلوم للبنين ويتفقد أعمال التطوير بكلية طب الأسنان

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات بعلوم بنين ويتفقد أعمال التطوير بطب الأسنان

بالصور

يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود

الثوم الأسود
الثوم الأسود
الثوم الأسود

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..

الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد