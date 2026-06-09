الشوالي يكشف سر تعليقه التاريخي على لحظة رفع ميسى لكأس العالم

كشف المعلق عصام الشوالي سر تعليقه التاريخي لحظة رفع ميسي لكأس العالم

وكتب الشوالي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:"عندما تقدم ميسي في المرة الأولى، وسار مسافة تقارب العشرين أو الثلاثين متراً نحو منصة التتويج، ثم حمل الكأس.. قام بالحركة الأولى. نحن في تونس نقول: "هزّ، هزّ الكأس" (أي ارفع الكأس)، لكن الإخوة العرب قد لا يفهمون هذه الكلمة.

واضاف "لذلك قلت: "شيل".. أطلقتها في المرة الأولى، ثم "شيل" للمرة الثانية، وفي المرة الثالثة كمل ميسي وقلت "شيل". وهكذا انقدت وراء هذه الكلمة، وأصبح لزاماً عليّ أن أستمر في تكرارها، حتى لو استمر البث أربعاً وعشرين ساعة، كان يجب أن أواصل بكلمة "شيل".

واضاف "في تلك الأثناء، تقدم نحو الكأس وارتدى "البشت" وهو من الموروث الخليجي. وهنا تطلّب الأمر نوعاً من الفطنة والوعي بالثقافة الاجتماعية، ففي الخليج يصفون الشخصيات المرموقة بـ "طويل العمر". لهذا السبب ربطتُ بين هذه القيمة الاجتماعية وبين ميسي وهو يرتدي البشت، وقلت له:

وتابع :" "شيل يا طويل العمر شيل" وغيّرتُ النغمة.. "شيل الذهب شيل!" (لأنني بدأت أتحدث عن ميسي في تلك اللحظة)، "شيل المجد شيل!" "شيل الكأس شيل!" "شيل المونديال شيل!" وحينها رفع ميسي الكأس.

واختتم " هذه هي قصتي مع عبارة "شيل" التي تحولت إلى تريند واكتسحت منصات التواصل، وأصبحت تُطبع وتُباع على القمصان، وتُردد في الحفلات والأعراس.. وما توفيقي إلا بتوفيق من الله سبحانه، والحمد لله."