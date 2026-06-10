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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد السلة يعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر

أوجستي
أوجستي
حسن العمدة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، تشكيل الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول للرجال بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، وذلك استعدادًا للاستحقاقات والبطولات المقبلة.

وجاء الإعلان عقب اعتماد لجنة المنتخبات الوطنية لكرة السلة برئاسة الكابتن طارق السعيد لتشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الوطني، في إطار خطة إعداد الفراعنة للمرحلة المقبلة.

وضم تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب المصري الأول للرجال كلًا من:

أوجستي بوش – مديرًا فنيًا.
ألفريد بوش – مدربًا.
وائل بدر – مدربًا.
رامي جنيدي – مدربًا.
أحمد فايق – مخطط أحمال.
ياسر عبدالله – محلل أداء.
عبدالرحمن الجلاد – محلل أداء.
إسلام جمعة – أخصائي علاج طبيعي.
محمد الفلاح – أخصائي علاج طبيعي.
سامح صلاح – مديرًا إداريًا.
زياد والي – إداريًا.
علي موسى – أخصائي استشفاء.
إسلام فتحي – مسؤول مهمات.

ويأتي تشكيل الجهاز الفني الجديد في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة، حيث يسعى المنتخب المصري إلى الظهور بأفضل مستوى وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

الاتحاد المصري لكرة السلة عمرو مصيلحي أوجستي بوش

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