توقيت مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

تنتظر الجماهير المصرية رؤية منتخبها الوطني في منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقام حاليا في أمريكا.

ويأمل الفراعنة في تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال المشاركة المونديالية، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة للجماهير المصرية بعد العودة إلى أكبر محفل كروي عالمي.

ويحاول منتخب مصر إسعاد الجماهير وتحقيق نتائج تاريخيه في دور المجموعات والتأهل لدور الـ 32 من البطولة

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

مصر vs بلجيكا

15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.