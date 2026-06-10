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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للكرة النسائية يبدأ معسكرًا جديدًا استعدادًا لأمم أفريقيا

منتخب السيدات
منتخب السيدات
رباب الهواري

يواصل منتخب مصر الأول للكرة النسائية بقيادة المدير الفني محمد كمال استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، حيث يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا جديدًا خلال الفترة من 14 إلى 21 يونيو الجاري بمركز المنتخبات الوطنية. 

ويأتي هذا المعسكر ضمن البرنامج الفني الذي وضعه الجهاز الفني من أجل رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات قبل خوض الاستحقاق القاري المرتقب.

برنامج إعداد متكامل قبل البطولة

يسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى استغلال فترة التوقف الحالية في تجهيز اللاعبات بأفضل صورة ممكنة، من خلال تنفيذ مجموعة من الوحدات التدريبية المكثفة والتركيز على الجوانب التكتيكية والخططية. كما يهدف المعسكر إلى زيادة الانسجام بين عناصر المنتخب ومنح الفرصة للجهاز الفني لتقييم مستويات اللاعبات قبل الاستقرار على القوام النهائي للفريق.

مواجهتان وديتان أمام السنغال في يوليو

وفي إطار خطة الإعداد النهائية، اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم على خوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام منتخب السنغال خلال شهر يوليو المقبل. وتعد المواجهتان اختبارًا قويًا للفريق قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية، خاصة أن المنتخب السنغالي يعد من المنتخبات المميزة على مستوى القارة، ما يمنح الجهاز الفني فرصة حقيقية للوقوف على مستوى اللاعبات أمام منافس قوي.

نهاية إيجابية لمعسكر تونس

وكان المنتخب المصري قد اختتم أمس الإثنين معسكره المغلق الذي تخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخب تونس. وشهدت المواجهتان أداءً جيدًا من لاعبات المنتخب، حيث انتهى الوقت الأصلي في المباراتين بالتعادل الإيجابي، قبل أن تنجح لاعبات مصر في حسم المواجهتين لصالحهن عبر ركلات الترجيح.

طموحات كبيرة قبل التحدي القاري

يعول الجهاز الفني والجماهير المصرية على هذه المرحلة التحضيرية من أجل الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل المشاركة الأفريقية. ويأمل منتخب مصر للكرة النسائية في تقديم أداء قوي خلال البطولة المقبلة وتحقيق نتائج إيجابية تعكس التطور الذي شهدته الكرة النسائية المصرية خلال السنوات الأخيرة، مستفيدًا من سلسلة المعسكرات والمباريات الودية التي تمثل محطة مهمة في طريق الاستعداد للمنافسات القارية. 

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