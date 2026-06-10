فتحي مبروك: لاعبو منتخب مصر قادرون على عبور بلجيكا

أكد فتحي مبروك، مدرب النادي الأهلي الأسبق، ثقته في قدرة منتخب مصر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا في افتتاح مشوار منتخب الفراعنة في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال فتحي مبروك، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لاعبو منتخب مصر قادرون على عبور منتخب بلجيكا».

وتحدث فتحي مبروك عن أن حسام حسن لديه التزام وانضباط في شخصيته ويمتلك بعض السمات التي اكتسبها من المدرب الراحل محمود الجوهري.

وأشاد مبروك بمستوى محمد هاني، مشيرًا إلى أنه لاعب ملتزم ولذلك هو رقم 1 في مركز الظهير الأيمن في منتخب مصر، كما أشاد بحارس منتخب مصر مصطفى شوبير، مؤكدًا أن حارس ممتاز.

مروان عطية : نثق في قدراتنا ومنافسة المنتخبات الكبرى

في سياق أخر، أكد مروان عطية، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ثقته الكبيرة في قدرة الفراعنة على تقديم مستويات قوية خلال منافسات كأس العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق نتائج إيجابية ومنافسة المنتخبات الكبرى في البطولة.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته للمشاركة في البطولة العالمية، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ويبدأ مشواره بمواجهة مرتقبة أمام المنتخب البلجيكي يوم 15 يونيو، في مباراة تمثل اختبارًا مهمًا لطموحات الفراعنة.