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أحمد عيد عبدالملك: انضمام حمزة عبدالكريم لقائمة كأس العالم «مش وقته».. ومنتخب مصر سيعبر دور المجموعات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عيد عبدالملك: انضمام حمزة عبدالكريم لقائمة كأس العالم «مش وقته».. ومنتخب مصر سيعبر دور المجموعات

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر يمتلك القدرة على التأهل من دور المجموعات في بطولة كأس العالم، رغم صعوبة المنافسة وقوة المنتخبات المشاركة.

وقال عبد الملك، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح، إن مجموعة منتخب مصر ليست سهلة، محذرًا من التقليل من منتخبي نيوزيلندا وإيران، لما يمتلكانه من قدرات فنية وتنظيمية.

وأضاف أنه يفضل اللاعب الذي يمتلك حلولًا داخل الملعب، مشيدًا بإمام عاشور، مؤكدًا أنه عنصر مهم لا يمكن الاستغناء عنه في التشكيل الأساسي.

وأوضح أن المنتخب قادر على تجاوز العقبات والتأهل إلى الأدوار المتقدمة، في ظل امتلاكه لاعبين أصحاب خبرات وإمكانات كبيرة.

وفيما يتعلق بقرار استبعاد مصطفى محمد، أكد عبد الملك أن القرار يعود إلى المدير الفني حسام حسن، لكنه أبدى تعجبه من استبعاد اللاعب، خاصة مع انضمام عناصر أخرى لم تشارك لفترات طويلة، مثل محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي.

وأشار إلى أن انضمام حمزة عبد الكريم خطوة جيدة، لكنه يرى أن توقيت ضمه للمنتخب ليس مناسبًا في الوقت الحالي.

وشدد على أن مصطفى شوبير يستحق أن يكون الحارس الأول لمنتخب مصر، في ظل المستوى الذي يقدمه مؤخرًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أحمد الشناوي من أكثر اللاعبين تعرضًا للظلم مع الجهاز الفني الحالي، كما أشاد بمستوى مهند لاشين وأحمد مصطفى "زيزو"، مؤكدًا أن إمام عاشور يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في المباريات.

منتخب مصر حمزه عبدالحريم كأس العالم اخبار الرياضة

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