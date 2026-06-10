منتخب مصر يترقب نتائج قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2027

تستضيف مدينة ميونخ الألمانية، مراسم قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2027، في حدث ينتظره عشاق اللعبة حول العالم، خاصة الجماهير المصرية التي تتابع باهتمام كبير مسار منتخبها الوطني قبل انطلاق المنافسات العالمية المرتقبة.

ويدخل منتخب مصر القرعة من التصنيف الأول، بعد ما نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانته بين نخبة منتخبات كرة اليد على مستوى العالم.

ويمنح هذا التصنيف الأفضلية للفراعنة، حيث سيكون المنتخب على رأس إحدى مجموعات البطولة، وهو ما يعكس حجم التطور الذي حققته كرة اليد المصرية والنتائج المميزة التي سجلها المنتخب في البطولات الدولية الأخيرة.

إجراءات رسمية من الاتحاد الدولي

كان الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، قد أخطر جميع الاتحادات الوطنية المتأهلة بالمواعيد والإجراءات الرسمية الخاصة بالقرعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق البطولة التي تستضيفها ألمانيا، وسط توقعات بمنافسة قوية بين أبرز المنتخبات العالمية الساعية للتتويج باللقب.

تشهد أروقة الاتحاد المصري لكرة اليد حالة من الترقب قبل الإعلان عن نتائج القرعة، حيث ينتظر المسؤولون والجهاز الفني التعرف على المنتخبات التي سيواجهها المنتخب الوطني في الدور الأول. ويحرص الجميع على دراسة مختلف السيناريوهات المحتملة من أجل وضع برنامج إعداد مناسب يضمن أفضل جاهزية قبل انطلاق المنافسات

موعد ومكان مراسم القرعة

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، إقامة مراسم القرعة داخل قاعة هوفبراوهاوس الشهيرة بمدينة ميونيخ في تمام الخامسة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، السابعة بتوقيت القاهرة.

وتُنقل القرعة مباشرة عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي، ليتمكن عشاق كرة اليد من متابعة الحدث لحظة بلحظة والتعرف على خريطة المنافسة في بطولة العالم 2027.