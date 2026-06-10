«أوجستي بوش» يعلن قائمة المنتخب الوطني لتصفيات النافذة الثالثة لكأس العالم 2027

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة أوجستي بوش قائمة المنتخب الوطني استعدادًا تصفيات النافذة الثالثة لكأس العالم لكرة السلة 2027، والتي شهدت تواجد مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة الواعدة.

وضمت القائمة كلاً من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر هشام، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، ميدو طه، باتريك جاردنر، خالد عبد الناصر، أحمد عادل دولا، مهاب ياسر، آدم موسى، عمرو زهران، بيبو زهران، ياسين شيخو، إسماعيل مسعود، بيبو أبو العلا، عصام تامر، حمد فتحي، أحمد خانكة، عمر عطية، مالك أبو الفتوح، وعمر الشيخ.

وضم تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب المصري الأول للرجال كلًا من:

أوجستي بوش – مديرًا فنيًا.

ألفريد بوش – مدربًا.

وائل بدر – مدربًا.

رامي جنيدي – مدربًا.

أحمد فايق – مخطط أحمال.

ياسر عبدالله – محلل أداء.

عبدالرحمن الجلاد – محلل أداء.

إسلام جمعة – أخصائي علاج طبيعي.

محمد الفلاح – أخصائي علاج طبيعي.

سامح صلاح – مديرًا إداريًا.

زياد والي – إداريًا.

علي موسى – أخصائي استشفاء.

إسلام فتحي – مسؤول مهمات.

ويأتي تشكيل الجهاز الفني الجديد في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة، حيث يسعى المنتخب المصري إلى الظهور بأفضل مستوى وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.