الحسن يتوج بلقب كأس مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة للرجال والسيدات

نجح فريق مؤسسة الحسن في فرض سيطرته الكاملة على منافسات بطولة كأس مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة للموسم الرياضي 2025-2026 بعدما توج بلقبي الرجال والسيدات في إنجاز جديد يعكس قوة النادي وتفوقه الفني على مستوى اللعبة خلال السنوات الأخيرة.

وحسم فريق مؤسسة الحسن للرجال لقب البطولة بعد أداء قوي في المباراة النهائية أمام فريق المحاربين حيث نجح في تحقيق فوز عريض بنتيجة 43-20 ليحصد الكأس عن جدارة واستحقاق بعد مشوار مميز شهد تفوقه على جميع منافسيه.

ولم تتوقف إنجازات مؤسسة الحسن عند لقب الرجال إذ واصل فريق السيدات تألقه ونجح في حصد لقب البطولة بعد الفوز على فريق بني سويف بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية ليؤكد النادي تفوقه على صعيد المنافسات النسائية أيضًا ويجمع بين اللقبين في نسخة واحدة من البطولة.

وأقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر بمشاركة عدد من الأندية والفرق التي تنافست على مدار أيام البطولة من أجل الوصول إلى منصة التتويج.

وشهدت المنافسات مستويات فنية قوية عكست التطور الكبير الذي تشهده كرة السلة للكراسي المتحركة في مصر خاصة في ظل الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد المصري للعبة من أجل توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب الجديدة القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية.

وكانت البطولة قد انطلقت بمواجهات قوية في منافسات الشباب بمشاركة فرق الفيوم وبني سويف والحسن والبنك الأهلي والمحاربين والمنيا ودمنهور، حيث شهدت المباريات تنافسًا كبيرًا بين الفرق المشاركة قبل أن تتواصل المنافسات في فئة السيدات بمشاركة الحسن القاهرة والحسن الإسكندرية وبني سويف.

وحرص الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة على توفير كافة سبل النجاح للبطولة من خلال تحمل تكاليف إقامة الفرق القادمة من المحافظات المختلفة داخل المدينة الشبابية بمدينة السادس من أكتوبر في خطوة تهدف إلى دعم الأندية وتخفيف الأعباء المالية عنها بما يساهم في تطوير اللعبة وزيادة عدد المشاركين في البطولات المحلية.

ويأتي تتويج مؤسسة الحسن بلقبي الرجال والسيدات ليؤكد مكانة النادي كأحد أبرز القوى المسيطرة على كرة السلة للكراسي المتحركة في مصر خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها لاعبوه ولاعباته طوال منافسات البطولة، ليختتم الفريق موسمه المحلي بإنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات.

ومن المنتظر أن يستفيد الاتحاد المصري من المستويات التي ظهرت خلال البطولة في متابعة العناصر المميزة تمهيدًا لضمها إلى المنتخبات الوطنية استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة في إطار خطة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة اللعبة قارياً وعالمياً.