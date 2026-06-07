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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري وإنبي في مواجهة حاسمة على لقب كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر
كأس عاصمة مصر
محمد سمير

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الخامسة، والتي ستجمع بين المصري البورسعيدي وإنبي في لقاء مرتقب لحسم هوية البطل.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية مساء الاثنين على استاد السويس الجديد، حيث تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف، وسط ترقب جماهيري لمواجهة قوية بين الفريقين الساعيين لإنهاء الموسم بالتتويج.

كما يشهد اليوم نفسه إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي تجمع بين زد ووادي دجلة على الملعب ذاته، على أن تبدأ في الخامسة مساءً.

ووصل المصري إلى النهائي بعد مشوار صعب في نصف النهائي أمام زد، حيث نجح في تعويض نتيجة الذهاب بالفوز في لقاء الإياب بهدف دون رد حمل توقيع منذر طمين، قبل أن تحسم ركلات الترجيح بطاقة التأهل لصالح الفريق البورسعيدي بنتيجة 6-5.

في المقابل، تمكن إنبي من انتزاع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية عقب تفوقه على وادي دجلة بهدف نظيف في إياب الدور نصف النهائي، ليواصل مشواره بنجاح نحو المباراة الختامية.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، إذ يتطلع المصري لإضافة لقب جديد إلى سجل بطولاته، بينما يأمل إنبي في التتويج بالكأس وتحقيق نهاية مثالية للموسم من خلال حصد البطولة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الطرفين، في ظل تقارب المستوى والطموحات المشتركة في اعتلاء منصة التتويج وخطف لقب النسخة الخامسة من البطولة.
 

المصري إنبي رابطة الأندية المصرية المحترفة كأس عاصمة مصر

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