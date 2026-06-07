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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر على موعد مع لقب جديد في بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

اسكواش
اسكواش
محمد سمير

تتجه أنظار عشاق الاسكواش، اليوم الأحد، إلى مدينة برمنجهام الإنجليزية التي تحتضن المواجهات الختامية لبطولة بريطانيا المفتوحة، إحدى أعرق البطولات في تاريخ اللعبة، والمقامة خلال الفترة من 30 مايو وحتى 7 يونيو، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 692 ألف دولار موزعة بالتساوي بين منافسات الرجال والسيدات.

وضمنت مصر التتويج بلقب منافسات السيدات بعدما حجزت اللاعبتان نور الشربيني وأمينة عرفي مقعديهما في المباراة النهائية، المقرر إقامتها في الرابعة عصرًا، ليُحسم اللقب لصالح إحدى البطلتين المصريتين.

وعقب نهائي السيدات، تنطلق المباراة الختامية لمنافسات الرجال، والتي تجمع بين البطل المصري مصطفى عسل والنيوزيلندي بول كول في مواجهة مرتقبة لحسم هوية البطل.

وشهدت منافسات الرجال مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، حيث مثل مصر كل من كريم الحمامي، آدم حول، كريم التركي، محمد جوهر، مصطفى السيرتي، يحيى النوساني، فارس الدسوقي، محمد أبو الغار، علي أبو العينين، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، محمد زكريا، إلى جانب مصطفى عسل الذي واصل مشواره حتى النهائي.

أما منافسات السيدات فشهدت حضورًا مصريًا قويًا بمشاركة 21 لاعبة، من بينهن نور الشربيني، أمينة عرفي، روان العربي، سلمى هاني، هانيا الحمامي، ملك خفاجي، نور هيكل، فيروز أبو الخير وعدد من أبرز نجمات الاسكواش المصري.

وكانت المصرية نوران جوهر قد أحرزت لقب النسخة الماضية بعد فوزها في النهائي على نور الشربيني، فيما تُوج البيروفي دييجو إلياس بلقب الرجال عقب تفوقه على مصطفى عسل في المباراة النهائية.

وتأمل البعثة المصرية في مواصلة هيمنتها على البطولة وتحقيق نتائج مميزة في ختام المنافسات، خاصة مع ضمان لقب السيدات ووجود فرصة قوية لإضافة لقب الرجال إلى سجل الإنجازات المصرية.
 

بريطانيا المفتوحة للاسكواش الاسكواش برمنجهام مصطفى عسل بول كول نور الشربيني

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