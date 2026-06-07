اجتماع بين سيد عبد الحفيظ وأحمد نبيل كوكا لحسم مصير تمديد عقده مع الأهلى

يعقد سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلى والمشرف على قطاع الكرة جلسة حاسمة مع أحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط الفريق للحصول على قراره النهائي بشأن العرض المقدم من النادى لتمديد تعاقده الذى انتهى بنهاية الموسم الحالي، وذلك قبل اتخاذ قرار نهائي بغلق ملف تمديد التعاقد حال رفض اللاعب العرض.

واتخذت إدارة الأهلي قرارًا بعدم تعديل العرض المالي المقدم لكوكا، مؤكدة تمسكها بالأرقام التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسات السابقة.

وعرض سيد عبد الحفيظ على كوكا عقدًا يتضمن حصوله على 15 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه أخرى كنوع من التعويض عن المواسم الماضية.

ويمتلك كوكا عروضا من الخارج وتحديداً من البرتغال وتركيا، لكنها غير جادة وليست بمقابل مالي جيد، ولم يتخذ اللاعب قراره النهائي سواء بالبقاء مع الأهلى أو الرحيل حتى الآن، وإن كان هذا سيتوقف على الجلسة الحاسمة التي ستجمعه بمسئولى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يعلن المدرب الجديد الأسبوع المقبل بعد فسخ عقد توروب

يستعد النادي الأهلي لإعلان المدرب الجديد خلال الأسبوع المقبل بعدما أوشكت المفاوضات على الانتهاء مع أحد المدربين الذين نالوا قناعة إدارة النادي، وبعدما تم حسم ملف الدنماركي ييس توروب المدير الفني الذي تم فسخ عقده مع النادي خلال الساعات الماضية.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي جرى مساء أمس بناءً على التصور المقدم من كل من ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، المكلفين بملف الكرة، والتي جاءت على النحو التالي:

وائل جمعة مديراً للكرة

محمد يوسف رئيساً لقطاع الناشئين

عصام سراج الدين رئيساً لقطاع التعاقدات

شادي محمد مديراً لجهاز الكرة النسائية

عبد المنعم شطة مديرًا لقطاع "الأكاديميات"

أحمد رمضان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم النسائية

هشام حنفي مشرفًا على الكرة في "دلفي"

سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا لفريق الكرة في "دلفي"

عبد الله شحاتة مستشاراً قانونياً لقطاع كرة القدم.