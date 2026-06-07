قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاريف: رئيس الموساد الجديد يُحدث هزة داخل الجهاز
رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى بمجمع صناعي في برج العرب الجديدة
أليسون يفجر مفاجأة: ليفربول يفتقد صلاح بعد رحيله
فتح باب التقديم في وظائف المدارس الرسمية الدولية IPS ..عبر هذا الرابط
ممدوح عباس يكشف حقيقة تبرعه بـ 2.5 مليون دولار للزمالك
رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب
مدبولي: الدولة تشجع المشروعات الصناعية في الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
عودة مورينيو وجالاكتيكوس جديد.. خطة بيريز لإعادة هيبة ريال مدريد
محافظ البحر الأحمر: المدفن الصحي الجديد سيرفع الطاقة الاستيعابية للتعامل مع المخلفات إلى 600 طن يوميًا
استغاثة تهز كفر الشيخ.. أب: طفلي محروم من العلاج وأوراقه محتجزة
رئيس الوزراء يفتتح التوسعات الجديدة لمصنع ملابس جاهزة بالإسكندرية
من ينفق على الأبناء عند عجز الأب أو غيابه ؟.. تفاصيل جديدة بقانون الأسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع بين سيد عبد الحفيظ وأحمد نبيل كوكا لحسم مصير تمديد عقده مع الأهلى

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

يعقد سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلى والمشرف على قطاع الكرة جلسة حاسمة مع أحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط الفريق للحصول على قراره النهائي بشأن العرض المقدم من النادى لتمديد تعاقده الذى انتهى بنهاية الموسم الحالي، وذلك قبل اتخاذ قرار نهائي بغلق ملف تمديد التعاقد حال رفض اللاعب العرض.

واتخذت إدارة الأهلي قرارًا بعدم تعديل العرض المالي المقدم لكوكا، مؤكدة تمسكها بالأرقام التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسات السابقة.

وعرض سيد عبد الحفيظ على كوكا عقدًا يتضمن حصوله على 15 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه أخرى كنوع من التعويض عن المواسم الماضية.

ويمتلك كوكا عروضا من الخارج وتحديداً من البرتغال وتركيا، لكنها غير جادة وليست بمقابل مالي جيد، ولم يتخذ اللاعب قراره النهائي سواء بالبقاء مع الأهلى أو الرحيل حتى الآن، وإن كان هذا سيتوقف على الجلسة الحاسمة التي ستجمعه بمسئولى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يعلن المدرب الجديد الأسبوع المقبل بعد فسخ عقد توروب
يستعد النادي الأهلي لإعلان المدرب الجديد خلال الأسبوع المقبل بعدما أوشكت المفاوضات على الانتهاء مع أحد المدربين الذين نالوا قناعة إدارة النادي، وبعدما تم حسم ملف الدنماركي ييس توروب المدير الفني الذي تم فسخ عقده مع النادي خلال الساعات الماضية.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي جرى مساء أمس بناءً على التصور المقدم من كل من ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، المكلفين بملف الكرة، والتي جاءت على النحو التالي:

وائل جمعة مديراً للكرة
محمد يوسف رئيساً لقطاع الناشئين
عصام سراج الدين رئيساً لقطاع التعاقدات
شادي محمد مديراً لجهاز الكرة النسائية
عبد المنعم شطة مديرًا لقطاع "الأكاديميات"
أحمد رمضان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم النسائية
هشام حنفي مشرفًا على الكرة في "دلفي"
سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا لفريق الكرة في "دلفي"
عبد الله شحاتة مستشاراً قانونياً لقطاع كرة القدم.

سيد عبد الحفيظ أحمد نبيل كوكا الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

تحذير مهم لأصحاب الشقق المغلقة بشأن عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء

محمود الخطيب

ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

ترشيحاتنا

عروسان داخل المونوريل

مشهد خطف الأنظار.. عروسان يختاران المونوريل لبداية حياتهم| القصة الكاملة

درجات الحرارة

ظاهرة مناخية عنيفة.. هل تصبح السنوات المقبلة الأكثر حرارة في التاريخ؟

تراجع سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 يونيو 2026

تراجع سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 يونيو 2026

بالصور

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فستان غير تقليدي .. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد