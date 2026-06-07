حقيقة إصابة محمد صلاح في مباراة مصر والبرازيل

كشف محمد طه مراسل أون سبورت حقيقة إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر خلال تواجده مع الفراعنة في مباراة البرازيل الودية والختامية في مشوار الاستعداد لبطولة كأس العالم .

وأكد مراسل أن سبورت جاهزية محمد صلاح لخوض المباريات بشكل طبيعي ولكن بعد العودة من الإصابة مع ليفربول بشكل تدريجي ولم يشارك في المباراة أمام روسيا وبالتالي لم يتم منحه وقتا طويلا في مباراة البرازيل.

وأوضح : صلاح جاهز بنسبية 100% لمباراة بلجيكا القادمة ومن الممكن أن يتواجد في التشكيل الأساسي للمباراة بشكل طبيعي.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.