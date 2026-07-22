الأوقاف تعلن انطلاق التصفيات المركزية لمسابقة "دولة التلاوة" وتحدد مواعيد وضوابط المشاركة

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة "دولة التلاوة" في موسمها الثاني، والتي تستضيفها مسجد المغفرة بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس 2026، وذلك للمتسابقين من محافظتي الجيزة والقليوبية.

وأكدت الوزارة أنه تم نشر أسماء المتسابقين الذين يحق لهم أداء الاختبارات الشفوية المركزية الأولية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بجميع الشروط والضوابط المنظمة للمسابقة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

وأضافت الوزارة أن المشاركة في التصفيات تقتصر على من تنطبق عليهم شروط المسابقة، موضحة أنه لا يحق التقدم للقراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، أو قراء السورة بوزارة الأوقاف، أو من سبق لهم الوصول إلى التصفيات النهائية في الموسم الأول من برنامج "دولة التلاوة".

وأوضحت أن أي متسابق يثبت خلال أي مرحلة من مراحل المسابقة عدم انطباق الشروط عليه سيتم استبعاده فورًا، حفاظًا على نزاهة المنافسة والالتزام بالضوابط المعلنة.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن استقبال المتسابقين سيكون يوميًا اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا للجداول المعلنة مسبقًا، داعية جميع المشاركين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة واستيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل حضور الاختبارات.

المستندات المطلوبة

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي مع تقديم الأصل للاطلاع، إلى جانب صورة شخصية حديثة مقاس (4×6)، بينما يلتزم المتسابقون ضمن فئة الناشئة بتقديم صورة من شهادة الميلاد وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وأكدت وزارة الأوقاف أن مسابقة "دولة التلاوة" تأتي في إطار جهودها لاكتشاف الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، وتشجيع حفظة كتاب الله، وإعداد جيل جديد من القراء المتميزين وفق أعلى المعايير العلمية والشرعية.