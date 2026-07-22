الأوقاف تعلن بدء الاختبارات الشفوية المؤهلة للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف بدء الاختبارات الشفوية المركزية النهائية المؤهلة للمشاركة في المسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم في حفظ القرآن الكريم وتجويده، وفهم معانيه، ومعرفة أسباب النزول، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٩ من يوليو ٢٠٢٦م، بمسجد الرحمة بمنطقة باب اللوق بجوار مبنى الوزارة القديم، على أن يبدأ الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحًا.



ويسر الوزارة أن تنشر أسماء المتسابقين الذين يحق لهم دخول الاختبارات الشفوية المركزية النهائية، كما تهيب بجميع مديريات الأوقاف سرعة إخطار الواردة أسماؤهم بالكشوف المعلنة بضرورة الالتزام بموعد الحضور المحدد لأداء الاختبارات، وذلك في الأفرع الآتية:

• الفرع الأول: لغير الأئمة.

• الفرع الثالث: للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

• الفرع السابع: فرع القراءات القرآنية.

الأوراق المطلوبة من المتسابقين

وتؤكد الوزارة ضرورة التزام جميع المتسابقين بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي مع أصل البطاقة للاطلاع عليها، إلى جانب صورة شخصية حديثة مقاس (٤×٦).



كما تشدد الوزارة على ضرورة استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها للمشاركة في المسابقة، مؤكدةً أنه سيتم استبعاد أي متسابق يتبين عدم انطباق الشروط عليه في أي مرحلة من مراحل المسابقة، وذلك وفق المواعيد والإجراءات المعلنة.