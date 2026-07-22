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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: تعيين البيطار مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الإدارية بالديوان العام

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قرارًا بتعيين محمد طلعت رشاد البيطار مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الإدارية بديوان عام وزارة الأوقاف بالمستوى الوظيفي (مدير عام) بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وذلك لمدة عام.

ويأتي القرار في إطار دعم الكفاءات الإدارية المتميزة، وتعزيز منظومة العمل الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير منظومة الشئون الإدارية، وتحقيق مستهدفات الوزارة في التطوير والحوكمة.

في سياق آخر واصلت وزارة الأوقاف، تنفيذ حملات المتابعة الميدانية بالإدارات الفرعية، من خلال أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وشملت حملات المتابعة الميدانية المرور على مقر ديوان بعض المديريات، إلى جانب (٢٩) إدارة فرعية موزعة على خمس مديريات إقليمية؛ حيث جرى المرور بمديرية أوقاف القاهرة على إدارات: المعصرة، ومنشأة ناصر، والمقطم.

كما امتدت الحملات إلى مديرية أوقاف الجيزة؛ حيث جرى المرور على مقر ديوان المديرية، وإدارات: وسط، وبشتيل، و٦ أكتوبر، والوراق، وبولاق الدكرور، والهرم.

وشملت الحملات، بمديرية أوقاف القليوبية، مقر ديوان المديرية، وإدارات: قها، وبنها أول، وشبرا غرب، والخانكة.

كما جرى المرور بمديرية أوقاف الإسكندرية على إدارات: غرب، والمنتزه، والعامرية أول، وشرق، والعامرية ثان.

واختُتمت حملات المتابعة بمديرية أوقاف البحيرة؛ حيث جرى المرور على مقر ديوان المديرية، وإدارات: أبو المطامير أول، وأبو المطامير ثالث، وإيتاي البارود أول، وإيتاي البارود ثان، والعامرية أول، والرحمانية، وكفر الدوار أول، وكفر الدوار ثان، والنوبارية، وأبو حمص أول، وأبو حمص ثان، ووادي النطرون.

واطلعت لجان المتابعة على انتظام سير العمل بالإدارات، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الدعوي والإداري، كما رصدت جوانب التميز؛ لدعمها وتعميمها، إلى جانب متابعة الملاحظات والعمل على معالجتها أولًا بأول؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في العمل الدعوي والإداري.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار حملات المتابعة الميدانية بمختلف المديريات والإدارات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ دعمًا لمنظومة الحوكمة، وتعزيزًا للانضباط المؤسسي، ورفعًا لكفاءة الأداء الدعوي والإداري، بما يحقق رؤية الوزارة في تطوير العمل وخدمة بيوت الله على الوجه الأمثل.

المتابعة الميدانية وزارة الأوقاف وزير الأوقاف البيطار

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