الدفاع المدني السعودي يفعّل نظام الإنذار المبكر للطوارئ في الدمام.. تفاصيل

قال جمال الوصيف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الدفاع المدني السعودي أصدر، حتى هذه اللحظة، بيانًا رسميًا دعا فيه المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية، وتحديدًا بمدينة الدمام، إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة، والتي تضمنت تجنب التواجد في الأماكن العامة ومناطق الخطر، وعدم تصوير الأحداث.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه جرى، قبل قليل، الإعلان عن إطلاق صافرات الإنذار، مع مباشرة الدفاعات الجوية السعودية والدفاع المدني اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وأوضح الوصيف أن الدفاع الجوي السعودي في حالة جاهزية كاملة منذ إعلان الحرب وعودة المواجهات، مشيرًا إلى أنه تم في وقت سابق اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية التي اخترقت المجال الجوي السعودي منذ بداية الجولات الجديدة من الحرب، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية السعودية أعلنت جاهزيتها منذ اندلاعها.

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أنه جرى أيضًا إطلاق صافرات الإنذار في البحرين، مع الإعلان عن اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ بواسطة الدفاعات الجوية، كما شهدت الكويت والإمارات والأردن تطورات مماثلة، في ظل استمرار الاعتداءات على دول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع، أن مسؤولين السعوديين ووزراء الخارجية ومجلس التعاون الخليجي حذروا من اتساع رقعة الحرب، وشددوا على ضرورة الالتزام بالحل السياسي، مع تحذير إيران من مواصلة استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة في دول المجلس.

صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي السعودي

ولفت، إلى أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت في وقت سابق صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي السعودي في مدينة ينبع وأبها وعدد من المناطق الأخرى.