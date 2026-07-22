قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في الضفة ويهدم منزلا ومزرعتين بالقدس المحتلة
إجراء قوي من تامر عاشور ضد إحدى المنصات الرقمية
فابريزيو رومانو يحسم الجدل حول انتقال رودري إلى ريال مدريد
ميسرة بكور: إيران تحمل عداوة للدول العربية وتواصل الاعتداء على الخليج
مدبولي: اتفاقية تطوير 1800 غرفة وجناح فندقي تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
وزير الطيران يبحث مع شركة إنجليزية تطوير تقنيات أجهزة المحاكاة لأكاديمية التدريب
محافظ دمياط: نتابع بشكل دوري ملف «حياة كريمة» لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية
عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم
استثمارات باكستانية مرتقبة في «اقتصادية قناة السويس».. تفاصيل لقاء «عبد العاطي» و«دار»
ماذا بعد مد مهلة التقديم؟.. تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم
الحارس المكسيكي أوتشوا يعلن اعتزاله كرة القدم
مد فترة تقديم رياض الأطفال بجميع المحافظات حتى 31 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدفاع المدني السعودي يفعّل نظام الإنذار المبكر للطوارئ في الدمام.. تفاصيل

السعودية
السعودية
محمود محسن

قال جمال الوصيف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الدفاع المدني السعودي أصدر، حتى هذه اللحظة، بيانًا رسميًا دعا فيه المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية، وتحديدًا بمدينة الدمام، إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة، والتي تضمنت تجنب التواجد في الأماكن العامة ومناطق الخطر، وعدم تصوير الأحداث. 

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه جرى، قبل قليل، الإعلان عن إطلاق صافرات الإنذار، مع مباشرة الدفاعات الجوية السعودية والدفاع المدني اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وأوضح الوصيف أن الدفاع الجوي السعودي في حالة جاهزية كاملة منذ إعلان الحرب وعودة المواجهات، مشيرًا إلى أنه تم في وقت سابق اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية التي اخترقت المجال الجوي السعودي منذ بداية الجولات الجديدة من الحرب، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية السعودية أعلنت جاهزيتها منذ اندلاعها.

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أنه جرى أيضًا إطلاق صافرات الإنذار في البحرين، مع الإعلان عن اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ بواسطة الدفاعات الجوية، كما شهدت الكويت والإمارات والأردن تطورات مماثلة، في ظل استمرار الاعتداءات على دول مجلس التعاون الخليجي. 

وتابع، أن مسؤولين السعوديين ووزراء الخارجية ومجلس التعاون الخليجي حذروا من اتساع رقعة الحرب، وشددوا على ضرورة الالتزام بالحل السياسي، مع تحذير إيران من مواصلة استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة في دول المجلس.

صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي السعودي

ولفت، إلى أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت في وقت سابق صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي السعودي في مدينة ينبع وأبها وعدد من المناطق الأخرى.

الدفاع المدني السعودي المواطنين المنطقة الشرقية الدمام الخطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

شريف إكرامي وزوجته

شريف إكرامي يلفت الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام مع زوجته بعد الاعتزال|شاهد

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

ترشيحاتنا

فيل فودين

مانشستر سيتي يمدد عقد فيل فودين حتى 2030.. تفاصيل

خالد الغندور

تثبيت عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.. ومشاركة الأهلي مرتبطة برخصة الزمالك.. تفاصيل

منتخب أستراليا

مرض دماغي.. قائد أستراليا السابق يكشف طبيعة إصابته

بالصور

زوجة مسلم بالأسود.. والمطرب: "أخونك إزاي وأنا معايا غزال"

زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته

عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بتكلفة 30 مليون جنيهاً.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية وقسم الأطفال الداخلي بمستشفى فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد