مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الأربعاء، مرتفعًا بمقدار (76.65) نقطة، ليصل إلى مستوى (10775.46) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.7) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - (167) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (160) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وتراجعت أسهم (93) شركة.

وكانت أسهم شركات رؤوم، والمملكة، ورعاية، والدوائية، والجزيرة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أنابيب الشرق، والأسماك، ومتكاملة، وإنتاج، والخريف الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.72%) و(9.96%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وبترو رابغ، والجزيرة، والأهلي، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وأنابيب الشرق، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (157.25) نقطة، ليصل إلى مستوى (22030.43) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6.6) ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.2) مليون سهم.