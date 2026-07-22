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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فشل استراتيجي خطير وإسرائيل غائبة.. بينيت يهاجم الاتفاق النووي المحتمل مع السعودية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، التقارير التي تحدثت عن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاقية مع السعودية بشأن برنامج نووي مدني، بأنها "فشل استراتيجي خطير" يهدد أمن إسرائيل.

وقال بينيت في تعليقه على التقارير التي تفيد بأن الاتفاق يمنح المملكة برنامجًا نوويًا مدنيًا ويسمح لها بتخصيب اليورانيوم على أراضيها: "إن الاتفاق النووي الذي يجري العمل عليه حاليًا يعد فشلًا استراتيجيًا خطيرًا يهدد أمننا".

وأضاف بينيت أن هذا الاتفاق يأتي ضمن "سلسلة من الإخفاقات الدبلوماسية التي تفقد فيها إسرائيل نفوذها على مصيرها"، مؤكدًا: "إسرائيل ليست حاضرة على طاولة المفاوضات، بل هي غائبة عنها".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق انتقاداته للحكومة الحالية، قائلًا: "في ظل الحكومة المنتهية ولايتها، لم تعد إسرائيل حتى ضمن غرف صنع القرار".

وكانت تصريحات بينيت قد جاءت ردًا على التقارير المتعلقة بالاتفاق النووي المحتمل بين الولايات المتحدة والسعودية، والذي يتضمن تعاونًا نوويًا مدنيًا بين البلدين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج نووي مدني السعودية إسرائيل تخصيب اليورانيوم

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