قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاريف: رئيس الموساد الجديد يُحدث هزة داخل الجهاز
رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى بمجمع صناعي في برج العرب الجديدة
أليسون يفجر مفاجأة: ليفربول يفتقد صلاح بعد رحيله
فتح باب التقديم في وظائف المدارس الرسمية الدولية IPS ..عبر هذا الرابط
ممدوح عباس يكشف حقيقة تبرعه بـ 2.5 مليون دولار للزمالك
رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب
مدبولي: الدولة تشجع المشروعات الصناعية في الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
عودة مورينيو وجالاكتيكوس جديد.. خطة بيريز لإعادة هيبة ريال مدريد
محافظ البحر الأحمر: المدفن الصحي الجديد سيرفع الطاقة الاستيعابية للتعامل مع المخلفات إلى 600 طن يوميًا
استغاثة تهز كفر الشيخ.. أب: طفلي محروم من العلاج وأوراقه محتجزة
رئيس الوزراء يفتتح التوسعات الجديدة لمصنع ملابس جاهزة بالإسكندرية
من ينفق على الأبناء عند عجز الأب أو غيابه ؟.. تفاصيل جديدة بقانون الأسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دور الـ32 وأبواب مفتوحة للجميع.. كيف غيّر فيفا شكل كأس العالم؟ .. وهل يمنح هذا النظام الجديد عدالة أكبر للمنتخبات الصغيرة ؟

كأس العالم
كأس العالم
محمود أحمد

تشهد بطولة كأس العالم 2026 تحولًا جذريًا في تاريخ المسابقة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبًا في خطوة وصفت بأنها الأكبر منذ انطلاق البطولة لكنها في الوقت نفسه أعادت تشكيل هوية المونديال من جديد سواء على مستوى عدد المباريات أو نظام التأهل أو شكل الأدوار الإقصائية.

وبحسب ما كشفته شبكة "ذا أتلتيك" فإن النسخة المقبلة لا تقتصر على زيادة عدد المنتخبات والمباريات التي ارتفعت من 64 إلى 104 مباريات بل تمتد إلى تغيير كامل في بنية البطولة بما يجعلها مختلفة جذريًا عن كل النسخ السابقة.

من 8 مجموعات إلى 12

في النظام الذي استمر من عام 1998 حتى 2022 اعتاد الجمهور على وجود 8 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات يتأهل منها الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16 بينما تغادر بقية المنتخبات المنافسات مبكرًا.

أما في كأس العالم 2026 فقد تغير المشهد بالكامل حيث تم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة تضم كل مجموعة 4 منتخبات ما يعني توزيعًا أوسع وفرصًا أكبر للمشاركة لكنه في الوقت نفسه أضاف تعقيدًا كبيرًا إلى نظام التأهل.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32 وهو دور جديد تم استحداثه خصيصًا لاستيعاب التوسع الكبير في عدد المنتخبات ليصبح عدد المتأهلين المباشرين 24 منتخبًا.

باب الأمل الأخير

أحد أبرز ملامح النظام الجديد يتمثل في منح فرصة إضافية لأصحاب المركز الثالث إذ لا يغادر جميعهم البطولة كما كان يحدث في السابق.

بل سيتم اختيار أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الـ12 بناءً على عدد النقاط أولًا ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وفي حال استمرار التساوي يتم اللجوء إلى معيار اللعب النظيف وصولًا إلى التصنيف الدولي "فيفا" كحل أخير.

وبذلك يصبح الطريق إلى الأدوار الإقصائية أكثر تعقيدًا وتداخلًا حيث تبقى الحسابات مفتوحة حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

معايير دقيقة لحسم "أفضل ثالث"

يعتمد نظام ترتيب أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث على سلسلة من المعايير التدريجية:

عدد النقاط في دور المجموعات

فارق الأهداف

عدد الأهداف المسجلة

نقاط اللعب النظيف (البطاقات الصفراء والحمراء)

التصنيف الدولي فيفا عند استمرار التساوي

ويحتسب سجل اللعب النظيف وفق نظام دقيق حيث تُخصم نقطة واحدة لكل بطاقة صفراء و3 نقاط للطرد بعد إنذارين و4 نقاط للطرد المباشر و5 نقاط للطرد المباشر بعد بطاقة صفراء ما يجعل الانضباط عنصرًا حاسمًا في تحديد مصير بعض المنتخبات.

شكل الأدوار الإقصائية

بعد اكتمال تحديد 32 منتخبًا متأهلًا إلى الأدوار الإقصائية تبدأ مرحلة جديدة بالكامل من البطولة حيث تم توزيع المنتخبات على النحو التالي:

12 متصدرًا للمجموعات

12 وصيفًا للمجموعات

8 منتخبات من أفضل أصحاب المركز الثالث

وفي دور الـ32 يتم توزيع المواجهات بشكل يضمن توازنًا نسبيًا حيث:

يواجه 8 متصدرين لمجموعاتهم 8 من أصحاب المركز الثالث

بينما يواجه 4 متصدرين آخرين 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني

فيما تتواجه بقية المنتخبات صاحبة المركز الثاني فيما بينها

هذا النظام يجعل مسار البطولة أكثر امتدادًا ويضيف جولة إقصائية جديدة لم تكن موجودة في النسخ السابقة.

بطولة أطول.. وحسابات أعقد

بذلك ترتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية من 16 منتخبًا في النظام القديم إلى 32 منتخبًا في النظام الجديد ما يعني أن الطريق نحو اللقب بات أطول وأكثر تعقيدًا ويحتاج إلى خوض عدد أكبر من المباريات تحت ضغط بدني وفني أعلى.

وفي المقابل يفتح هذا التغيير الباب أمام منتخبات كانت تُصنف سابقًا كـ"مفاجآت" لفرص أكبر في المنافسة لكنه يثير أيضًا تساؤلات حول جودة البطولة وإمكانية تأثير كثرة المباريات على المستوى الفني العام.

مونديال بلا ملامح ثابتة

ما بين التوسع الكبير في عدد المنتخبات واستحداث دور الـ32 وإعادة تصميم نظام التأهل يبدو أن كأس العالم 2026 لا يحمل مجرد نسخة جديدة من البطولة بل يقدم نموذجًا مختلفًا بالكامل من المونديال قد يعيد تعريف مفهوم المنافسة في كرة القدم الدولية.

ومع اقتراب صافرة البداية يبقى السؤال الأهم: هل يمنح هذا النظام الجديد عدالة أكبر للمنتخبات الصغيرة؟ أم أنه يضع البطولة أمام تحديات فنية وتنظيمية غير مسبوقة في تاريخ كأس العالم؟

بطولة كأس العالم 2026 كأس العالم المونديال فيفا معيار اللعب النظيف تاريخ كأس العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

تحذير مهم لأصحاب الشقق المغلقة بشأن عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء

محمود الخطيب

ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

ترشيحاتنا

عروسان داخل المونوريل

مشهد خطف الأنظار.. عروسان يختاران المونوريل لبداية حياتهم| القصة الكاملة

درجات الحرارة

ظاهرة مناخية عنيفة.. هل تصبح السنوات المقبلة الأكثر حرارة في التاريخ؟

تراجع سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 يونيو 2026

تراجع سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 يونيو 2026

بالصور

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فستان غير تقليدي .. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد