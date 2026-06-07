حمزة عبد الكريم: هدفنا تحقيق إنجاز في كأس العالم وسنبذل كل ما لدينا لإسعاد الجماهير

شدد حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر، على أن مواجهة البرازيل الودية كانت اختبارًا قويًا للفريق قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم خلال اللقاء رغم صعوبة المباراة وقوة المنافس.

وأوضح اللاعب أن الأجواء داخل معسكر المنتخب ساعدته كثيرًا على التأقلم سريعًا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني وزملاءه اللاعبين قدموا له الدعم منذ اللحظة الأولى لانضمامه للفريق، وهو ما أسهم في اندماجه بشكل سريع داخل المجموعة.

وأكد حمزة أن المنتخب يتطلع للظهور بصورة مميزة في المونديال، مشددًا على أن المشاركة في البطولة لا تقتصر على اكتساب الخبرات فقط، بل إن الجميع يسعى لتحقيق نتائج إيجابية وتقديم مستويات تعكس مكانة الكرة المصرية على الساحة الدولية.

كما حرص اللاعب على توجيه رسالة تقدير للجماهير المصرية، مثمنًا مساندتها المستمرة للفريق، ومؤكدًا أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وسيقاتلون من أجل تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة خلال البطولة.

وكان المنتخب المصري قد أنهى استعداداته للمونديال بخسارة أمام منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند الأمريكية، في تجربة قوية جاءت ضمن برنامج الإعداد الأخير قبل انطلاق المنافسات العالمية.

ويستعد الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو، في النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

وتضم قائمة المنتخب المصري للمونديال مجموعة من أبرز اللاعبين، يتقدمهم محمد الشناوي، ومحمد صلاح، وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب عدد من العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني في مشوار البطولة.

ويخوض منتخب مصر منافسات المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يأمل الفريق في تحقيق نتائج قوية والمنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

