زيكو: هدفي في البرازيل لا ينسى.. وحسام حسن منحني ثقة كبيرة في المنتخب

أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أن تسجيله هدف الفراعنة في شباك البرازيل خلال المباراة الودية الأخيرة يمثل لحظة استثنائية في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن مواجهة منتخب بحجم "السيليساو" كانت تجربة مهمة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح زيكو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت، أن منتخب مصر كان يطمح لتحقيق نتيجة أفضل أمام البرازيل، لكنه شدد على أن اللاعبين خرجوا بالعديد من المكاسب الفنية من اللقاء رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف.

وأشار لاعب الفراعنة إلى أن الثقة التي حصل عليها من المدير الفني حسام حسن كان لها دور كبير في ظهوره بشكل مميز، مؤكدًا أن مدرب المنتخب نجح في منحه شعورًا بالراحة والثقة منذ انضمامه للفريق، وهو ما انعكس على أدائه داخل المستطيل الأخضر.

كما أشاد بالدعم الجماهيري الذي حظي به المنتخب المصري خلال معسكره في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الجماهير المصرية لم تتوقف عن مساندة اللاعبين سواء في المدرجات أو خلال فترات الإقامة، الأمر الذي منح الفريق دفعة معنوية كبيرة.

وشدد زيكو على أن منتخب مصر يدخل منافسات كأس العالم بطموحات كبيرة، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على الظهور المشرف أو المشاركة فقط، بل السعي لتحقيق نتائج قوية والتقدم لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جميع اللاعبين يدركون حجم التحدي المنتظر في المونديال، مشيرًا إلى أن التركيز الكامل منصب حاليًا على تقديم مستوى يليق باسم الكرة المصرية وإسعاد الجماهير خلال البطولة العالمية.