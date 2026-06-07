ميسي على أعتاب رقم تاريخي جديد في كأس العالم 2026

يواصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كتابة التاريخ في بطولات كأس العالم، حيث ينفرد حاليًا بصدارة قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات المونديال عبر التاريخ برصيد 26 مباراة، وهو رقم مرشح للزيادة خلال منافسات كأس العالم 2026.

ويستعد قائد منتخب الأرجنتين لخوض المونديال للمرة السادسة في مسيرته، ليعادل رقمًا تاريخيًا في عدد المشاركات بالبطولة العالمية، إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والمكسيكي جييرمو أوتشوا.

الأرجنتين تدافع عن اللقب

ويخوض منتخب الأرجنتين منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة العاشرة، التي تضم منتخبات الجزائر والنمسا والأردن، حيث يسعى بطل العالم إلى الحفاظ على اللقب الذي توج به في نسخة 2022.

سكالوني يطمئن الجماهير على ميسي

من جانبه، طمأن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني الجماهير بشأن الحالة البدنية لقائد التانجو، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

وقال سكالوني: "ميسي بحالة جيدة، وقد شارك في جزء من التدريبات الجماعية، ولم يخض تدريبات فردية منفصلة حتى الآن".

وأضاف: "من الممكن أن يحصل على بعض الدقائق خلال المباريات الودية المقبلة، وسنحدد موقفه النهائي سواء في مواجهة هندوراس أو أيسلندا استعدادًا لكأس العالم، خاصة أنه أصبح أفضل كثيرًا في الوقت الحالي".

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم ظهور ميسي في المونديال المقبل، حيث يملك فرصة لتعزيز أرقامه التاريخية والانفراد بمزيد من الإنجازات في أكبر بطولة كروية على مستوى المنتخبات.