بعيدا عن باكستان.. ترامب يختار هذه الدولة لتوقيع اتفاق محتمل مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في توقيع اتفاق سلام محتمل مع إيران في سويسرا، حال نجاح الجهود الدبلوماسية الجارية بين الجانبين، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية بين واشنطن وطهران.



وقال ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إنه يفضل أن يتم توقيع أي اتفاق مستقبلي مع إيران على الأراضي السويسرية، في حال توصل الطرفان إلى تفاهمات نهائية.



من جانبه، أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس استمرار قنوات التواصل مع القيادة السياسية الإيرانية، إلى جانب وجود اتصالات مع الحرس الثوري الإيراني في إطار المساعي الرامية إلى دفع المفاوضات قدمًا.



ويرى مراقبون أن تشدد الحرس الثوري الإيراني يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه مسار التفاوض، مقارنة بمواقف القيادة السياسية في طهران.



وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه الجيش الأميركي تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف داخل إيران، فيما أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن العمليات جاءت ردًا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني المستمر".



كما جدد ترامب تهديداته لإيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على طهران، في تصريحات تعكس استمرار التصعيد بين البلدين رغم بقاء باب التفاوض مفتوحًا.