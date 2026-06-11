انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة العمانية والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

تضمنت المرحلة الأولى فى التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية فى مختلف الموضوعات لتوحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق الدمج والتجانس بين العناصر المشاركة، كما تم تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب من الجانبين.

ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات العملية للموضوعات والأهداف المخططة لتبادل الخبرات التكتيكية بين الجانبين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات المشاركة.

يأتى تدريب قلعة الجبل 2 تأكيدا على عمق العلاقات العسكرية المتميزة بين مصر وسلطنة عمان، ودعما لجهود التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين .