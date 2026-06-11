من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

يحاول الكثير من الأشخاص اتباع نظام غذائي وإنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن، لكنهم يفاجأون بزيادة الكرش رغم اعتقادهم أنهم لا يتناولون كميات كبيرة من الطعام.

ويوضح الدكتور محمد يحيى زهران، استشاري التغذية العلاجية، أن المشكلة لا ترتبط دائمًا بكمية الطعام، بل قد تكون بسبب أطعمة ومشروبات يتم تناولها يوميًا وتحتوي على سعرات حرارية مرتفعة تساهم في تراكم الدهون بمنطقة البطن.

وأشار زهران إلى أن بعض الأطعمة أصبحت جزءًا من الروتين اليومي، ما يجعل الكثيرين لا ينتبهون لتأثيرها السلبي على الوزن والصحة، ومن أبرزها المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر، والعصائر الجاهزة التي تفتقر للألياف وتحتوي على سكريات مضافة بكميات كبيرة.

وأضاف أن البسكويت والكيك الجاهز من الأطعمة التي تجمع بين السكر والدقيق الأبيض والدهون، كما أن الشيبسي والمقرمشات تعد من أكثر الوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والملح، وهو ما ينعكس على زيادة الوزن بمرور الوقت.

وأوضح أن الوجبات السريعة مثل البرجر والبيتزا والسندويتشات الجاهزة تحتوي غالبًا على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، كما أن الإفراط في تناول الخبز الأبيض والمعجنات يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، ما يحفز الجسم على تخزين الدهون.

وأكد أن تناول الحلويات بشكل يومي، حتى بكميات صغيرة، يضيف سعرات حرارية كثيرة على مدار الأسبوع، كما أن المشروبات المحلاة مثل الشاي والقهوة مع كميات كبيرة من السكر قد تكون سببًا خفيًا وراء زيادة الوزن.

ولفت إلى أن تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل، خاصة الوجبات الكبيرة قبل النوم مباشرة، من العادات التي ترتبط بزيادة دهون البطن، بالإضافة إلى تناول التسالي والمكسرات والشيبسي أثناء مشاهدة التلفزيون دون الانتباه للكميات المستهلكة.

علامات تدل على أن عاداتك الغذائية تزيد الكرش

زيادة محيط الخصر تدريجيًا.

الشعور بالخمول بعد تناول الطعام.

الإحساس بالجوع بشكل متكرر رغم تناول الوجبات.

ضيق الملابس حول منطقة البطن.

صعوبة فقدان الوزن رغم اتباع أنظمة غذائية.



كيف تتجنب زيادة دهون البطن؟

ونصح استشاري التغذية العلاجية بالاعتماد على الخضروات لتشكل نصف الوجبة الغذائية، والحرص على تناول البروتين في كل وجبة، وشرب كميات كافية من المياه، وممارسة المشي يوميًا، واستبدال الحلويات بالفاكهة قدر الإمكان، إلى جانب الحصول على قسط كافٍ من النوم المنتظم.

واختتم زهران حديثه بالتأكيد على أن الكرش لا يظهر فجأة، بل ينتج عن عادات غذائية صغيرة تتكرر يوميًا، وأن تعديل بعض الاختيارات البسيطة في النظام الغذائي قد يصنع فارقًا كبيرًا في الوزن والصحة العامة.