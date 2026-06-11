قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: بلاش أفورة على حمزة عبد الكريم.. نحكم عليه داخل الملعب
خالد الجندي: مصافحة النساء محل خلاف.. والخروج من الخلاف مستحب
مرموش يتحدث عن آخر استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس العالم
عمرو مصيلحي وأحمد حسن يوقعان عقود استضافة سبورتنج للبطولة العربية للأندية لسيدات السلة
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن ستستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائنا في الخليج
ترامب: يمكننا إرسال قوات برية غدا إلى إيران لكنني لا أفضل ذلك
نسخة من دلال عبد العزيز.. كايلا ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بالسبحة
نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس
تراجع أسعار النفط الكويتي إلى 99.54 دولار للبرميل
دينا أبو طالب ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكثر مديري التسويق تأثيرًا لعام 2026
برتوكول تعاون بين الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتدريب الأئمة
بعد انتهاء عيد الأضحى.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم والماشية اليوم بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

الكرش
الكرش
ريهام قدري

يحاول الكثير من الأشخاص اتباع نظام غذائي وإنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن، لكنهم يفاجأون بزيادة الكرش رغم اعتقادهم أنهم لا يتناولون كميات كبيرة من الطعام. 

ويوضح الدكتور محمد يحيى زهران، استشاري التغذية العلاجية، أن المشكلة لا ترتبط دائمًا بكمية الطعام، بل قد تكون بسبب أطعمة ومشروبات يتم تناولها يوميًا وتحتوي على سعرات حرارية مرتفعة تساهم في تراكم الدهون بمنطقة البطن.

وأشار زهران إلى أن بعض الأطعمة أصبحت جزءًا من الروتين اليومي، ما يجعل الكثيرين لا ينتبهون لتأثيرها السلبي على الوزن والصحة، ومن أبرزها المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر، والعصائر الجاهزة التي تفتقر للألياف وتحتوي على سكريات مضافة بكميات كبيرة.

وأضاف أن البسكويت والكيك الجاهز من الأطعمة التي تجمع بين السكر والدقيق الأبيض والدهون، كما أن الشيبسي والمقرمشات تعد من أكثر الوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والملح، وهو ما ينعكس على زيادة الوزن بمرور الوقت.

وأوضح أن الوجبات السريعة مثل البرجر والبيتزا والسندويتشات الجاهزة تحتوي غالبًا على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، كما أن الإفراط في تناول الخبز الأبيض والمعجنات يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، ما يحفز الجسم على تخزين الدهون.

وأكد أن تناول الحلويات بشكل يومي، حتى بكميات صغيرة، يضيف سعرات حرارية كثيرة على مدار الأسبوع، كما أن المشروبات المحلاة مثل الشاي والقهوة مع كميات كبيرة من السكر قد تكون سببًا خفيًا وراء زيادة الوزن.

ولفت إلى أن تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل، خاصة الوجبات الكبيرة قبل النوم مباشرة، من العادات التي ترتبط بزيادة دهون البطن، بالإضافة إلى تناول التسالي والمكسرات والشيبسي أثناء مشاهدة التلفزيون دون الانتباه للكميات المستهلكة.

علامات تدل على أن عاداتك الغذائية تزيد الكرش

زيادة محيط الخصر تدريجيًا.

الشعور بالخمول بعد تناول الطعام.

الإحساس بالجوع بشكل متكرر رغم تناول الوجبات.

ضيق الملابس حول منطقة البطن.

صعوبة فقدان الوزن رغم اتباع أنظمة غذائية.


كيف تتجنب زيادة دهون البطن؟ 

ونصح استشاري التغذية العلاجية بالاعتماد على الخضروات لتشكل نصف الوجبة الغذائية، والحرص على تناول البروتين في كل وجبة، وشرب كميات كافية من المياه، وممارسة المشي يوميًا، واستبدال الحلويات بالفاكهة قدر الإمكان، إلى جانب الحصول على قسط كافٍ من النوم المنتظم.

واختتم زهران حديثه بالتأكيد على أن الكرش لا يظهر فجأة، بل ينتج عن عادات غذائية صغيرة تتكرر يوميًا، وأن تعديل بعض الاختيارات البسيطة في النظام الغذائي قد يصنع فارقًا كبيرًا في الوزن والصحة العامة.

كرش الكرش انقاص الوزن ظهور الكرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: لا أفضل قصف الجسور ومحطات توليد الكهرباء في إيران

ترامب

ترامب: لن تتوقف الحرب حتى تستسلم إيران

أرشيفية

خبير : الاحتياطي النفطي الصيني سلاح بكين لمواجهة اضطرابات أسواق الطاقة

بالصور

من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

الكرش
الكرش
الكرش

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بعدد من القواعد الجوية | شاهد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية

نوبات نوم في أي وقت .. كل ما تريد معرفته عن متلازمة النوم القهري

النوم القهري
النوم القهري
النوم القهري

فيديو

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد