مرموش يتحدث عن آخر استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس العالم

كشف عمر مرموش نجم مانشستر سيتي والمنتخب عن آخر استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأكد مرموش في حوار مع مجلة مانشستر سيتي قائلا “ لن نكتفي بالمشاركة فقط، نسعى لتجاوز دور المجموعات والتركيز على كل مباراة على حدة، ونريد أن نظهر للعالم أفضل صورة لنا”.

وأضاف: "نحن أفضل فريق في إفريقيا بفضل جودة اللاعبين وروح الفريق، ومهمتنا ليست مجرد الشهرة بل إثبات قدراتنا على الساحة العالمية".

وتابع: “الجو بين اللاعبين مليء بالمزاح لتخفيف التوتر، لكن كرة القدم تظل محور حياتنا.. وصلاح مصدر إلهام كبير لي، وما زال يقدم أداءً رائعًا، والشعب المصري فخور بنا جميعًا”.