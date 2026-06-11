سمير فرج: العراق يتحرك لإنهاء نفوذ الفصائل المسلحة ودمجها داخل الجيش

أكد اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي أن العراق بدأ خطوات مهمة لإعادة بسط سيطرة الدولة على السلاح، عبر دمج الفصائل المسلحة ضمن القوات النظامية، بما يعزز استقرار البلاد ويعيد بناء المؤسسة العسكرية العراقية.

العراق تسعى لحصر السلاح بيد الدولة

وقال فرج إن السلطات العراقية بدأت إجراءات لدمج عناصر الحشد الشعبي والفصائل المسلحة داخل الجيش العراقي، بهدف إنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن الإطار الرسمي للدولة.

فصائل أعلنت الانضمام للجيش

وأوضح أن عدة فصائل أبدت موافقتها على الانضمام للمؤسسة العسكرية، من بينها "سرايا السلام" التابعة لـ مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي".

رفض من بعض الفصائل

وأشار إلى أن فصائل أخرى، بينها "حركة النجباء" و"كتائب حزب الله"، لا تزال ترفض التخلي عن سلاحها أو الانضمام الكامل إلى الجيش.

تعزيز استقرار العراق

وأضاف فرج أن نجاح هذه الخطوة من شأنه تعزيز قوة الدولة العراقية وإعادة بناء جيش موحد يخضع لسلطة الحكومة المركزية، مؤكدًا أن وجود قوات مسلحة متعددة الولاءات يمثل تحديًا لاستقرار أي دولة.