قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالترددات.. قنوات مجانية تنقل كأس العالم
الرعاية الصحية: فحص طبي سنوي للمواطنين في المحافظات المغطاة بالتأمين الشامل
مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء على معلمة داخل مدرسة
النيابة العامة تطالب بإعدام سارة خليفة و27 متهمًا في قضية تصنيع المخدرات الكبرى
زاد 15 جنيها.. صعود طفيف للذهب مساء اليوم
القيادة المركزية الأمريكية: مضيق هرمز مفتوح للعبور.. وإيران لا تسيطر عليه
القبض على المتهم بالتعدي على صاحب محل بالضرب في الجيزة
حقيقة تعدي أولياء أمور بالضرب على معلمة بعد امتحان الإعدادية بالشرقية
حارس ترامب الشخصي يكشف لـ صدى البلد طبيعة المواد الخطرة في حادث البنتاجون
قطع المياه 16 ساعة عن عدة مناطق في الجيزة لتنفيذ أعمال تطهير شبكات.. تفاصيل
طقس الجمعة 12 يونيو 2026.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة بالمحافظات
صبا مبارك لـ صدى البلد : إلهام في ورد على فل وياسمين نموذج للمرأة الراضية | حوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احتجاجات الحريديم تعطل حركة القطارات وتسبب اضطرابات واسعة في إسرائيل

احتجاجات الحريديم
احتجاجات الحريديم
فرناس حفظي

أعلنت شركة سكك حديد إسرائيل تعليق حركة القطارات مؤقتاً في منطقة غانوت بعد نزول متظاهرين من اليهود المتشددين (الحريديم) إلى خطوط السكك الحديدية.


وقالت الشركة إن الحادث تسبب في تأخيرات واضطرابات على عدد من خطوط القطارات في أنحاء البلاد، وسط جهود لإعادة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

تشهد إسرائيل حالة من التأهب الأمني والمروري مع انطلاق احتجاجات واسعة دعا إليها "فصيل القدس" التابع للتيار الحريدي، احتجاجاً على اعتقال 17 طالباً من المعاهد الدينية لرفضهم الامتثال لأوامر التجنيد العسكري.

وأعلن منظمو الاحتجاجات تنفيذ إغلاقات مفاجئة للطرق الرئيسية اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً، مع الإبقاء على مواقع التحركات سرية بهدف إرباك استعدادات الشرطة، التي دفعت بتعزيزات إضافية إلى القدس ومناطق وسط البلاد تحسباً لاضطرابات واسعة.

وفي ظل المخاوف من تأثير الاحتجاجات على حركة السفر، رفعت هيئة المطارات الإسرائيلية مستوى الجاهزية في محيط مطار بن غوريون، محذرة من ازدحامات مرورية على الطرق المؤدية إليه، وداعية المسافرين إلى استخدام القطارات للوصول إلى المطار.

وتسببت التحركات الاحتجاجية بالفعل في اختناقات مرورية على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية في منطقة الوسط، بما في ذلك الطرق المؤدية إلى تل أبيب ومحيطها، وسط توقعات بتفاقم الأزمة مع توافد آلاف المتظاهرين خلال الساعات المقبلة.

وأكد "فصيل القدس" أن الاحتجاجات جاءت رداً على نقل المعتقلين إلى السجون العسكرية، معتبراً ذلك تصعيداً جديداً ضد طلاب المعاهد الدينية. وأعلن الفصيل عزمه مواصلة التحركات والاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.


 

شركة سكك حديد إسرائيل حركة القطارات اليهود المتشددين الحريديم إسرائيل التأهب الأمني والمروري حركة السفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

ترشيحاتنا

احتجاجات الحريديم

احتجاجات الحريديم تعطل حركة القطارات وتسبب اضطرابات واسعة في إسرائيل

المركزي الأوروبي

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة لمواجهة موجة تضخم بسبب تداعيات حرب إيران

البنتاجون

ماذا يحدث داخل البنتاجون؟ .. مواد خطرة وإخلاء عاجل وارتباك في واشنطن

بالصور

عادة شائعة أثناء الجلوس في الحمام تسبب البواسير ونزيف المستقيم .. متى يصبح الأمر خطيرًا؟

أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة
أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة
أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة

دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%

المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي؟

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

الاعتداء على معلمة

مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء على معلمة داخل مدرسة

رفض اب استلام نجله

والده قفل الباب في وشه .. فيديو لطفل يثير غضب السوشيال ميديا

وفاة مؤذن

أثار تفاعلا واسعا.. وفاة مؤذن داخل مسجد أثناء رفع أذان العصر

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد