عشرات الحريديم يحاولون اقتحام مركز شرطة في القدس احتجاجاً على اعتقال متظاهرين

تظاهر عشرات من اليهود الحريديم، مساء الجمعة، أمام مركز شرطة "ليف هابيرا" في القدس احتجاجاً على اعتقال متظاهرين شاركوا في تجمع أمام منزل نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، خلال الأيام الماضية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحتجين حاصروا مركز الشرطة وحاولوا اقتحام البوابة الرئيسية، فيما شهدت المنطقة حالة من التوتر واحتكاكات مع المارة.

وتعرض شخص للاعتداء وسقط أرضاً وهو ينزف من رأسه، وفق ما أظهرته مشاهد من المكان، كما اتهماسرائيليون الشرطة بعدم التدخل لتفريق المحتجين رغم ورود بلاغات بشأن اعتداءات على مدنيين.

تأتي الاحتجاجات على خلفية اعتقال عشرات الحريديم بعد أعمال شغب وقعت أمام منزل القاضي سولبرغ، حيث اتُهم المحتجون بإلحاق أضرار بممتلكاته، بما في ذلك تحطيم نوافذ المنزل والسيارة وإتلاف محتويات في ساحة المنزل.

كانت محكمة إسرائيلية قد نظرت في طلبات تمديد توقيف عشرات المشتبه بهم الذين اعتُقلوا خلال تلك الأحداث، فيما قررت محكمة أعلى الإبقاء على عدد منهم رهن الاحتجاز حتى يوم الأحد على الأقل.

من جانبها، بررت الشرطة عدم تدخل دورية كانت موجودة في موقع أعمال الشغب أمام منزل القاضي بأن عدد العناصر كان محدوداً مقارنة بأعداد المحتجين، مؤكدة أن تعزيزات إضافية وصلت لاحقاً للتعامل مع الموقف.