مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء على معلمة داخل مدرسة

أثارت واقعة اعتداء عدد من أولياء الأمور على معلمة داخل إحدى المدارس، بسبب منعها محاولات الغش داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول رواد المنصات مقطع فيديو يوثق الحادث.

وأظهر الفيديو حالة من الفوضى داخل المدرسة، حيث تعرضت المعلمة للاعتداء من قبل بعض أولياء الأمور، وسط صراخ وتدافع، بعد تمسكها بتطبيق التعليمات ومنع أي محاولات للغش داخل اللجان.

وفي تطور جديد للواقعة، علّقت إحدى أولياء الأمور عبر منصات التواصل، لتكشف مفاجأة، قائلة: “دى مش مراقبه دى وليه أمر اختها موجهه بتدخل مع البنت الامتحان عشان ليها واسطه وأثارت غضب باقى الطالبات لأن البنت بتغش ورفضت تغشش باقى الطالبات واخت الاستاذه اللى بتنضرب شده اللجنه على الكل بالعكس اللى بتنضرب دى كانت شايفه أن ده حق مكتسب ليها هى وبنتها لأن ليها ظهر فى الاداره اللى هى اختها الموجهه فكان ده رد فعل طبيعى من الناس بلاش نعمل منها بطله. الكلام ده فى مدرستى”.

واقعة الاعتداء على معلمة

وأثارت الواقعة موجة غضب واستياء بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الحادث، ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على المعلمة، مع ضرورة توفير الحماية للعاملين بالمنظومة التعليمية أثناء أداء عملهم.

في المقابل، لم تصدر الجهات المختصة أي بيان رسمي حتى الآن بشأن تفاصيل الواقعة أو ملابساتها، فيما يواصل الفيديو المتداول إثارة تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.