والده قفل الباب في وشه .. فيديو لطفل يثير غضب السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة واسعة من التعاطف والغضب، بعدما وثق واقعة رفض أب استلام نجله وتركه أمام منزله بمفرده، في مشهد صادم أثار تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

وبحسب ما ورد في الفيديو المتداول، أوضح خال الطفل أن والدة الصغير تزوجت بعد انفصالها عن والده، فيما توفيت جدته التي كانت تتولى رعايته، الأمر الذي دفع الأسرة لمحاولة تسليمه إلى والده.

وأشار خال الطفل إلى أن الأب رفض استلام نجله، وأغلق باب المنزل تاركًا الطفل بالخارج دون رعاية، وهو ما أثار موجة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحصد الفيديو آلاف المشاهدات والتعليقات، حيث عبر كثيرون عن تعاطفهم مع الطفل، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان توفير الرعاية اللازمة له وحمايته من أي ظروف قد تؤثر على استقراره النفسي والاجتماعي.

وفي المقابل، دعا آخرون إلى ضرورة التحقق من جميع ملابسات الواقعة والاستماع إلى كافة الأطراف قبل إصدار أحكام نهائية بشأنها، خاصة مع تداول القصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.