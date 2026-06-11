مراته سلمته.. القبض على عاطل يتعاطى المخدرات ويمارس البلطجة بالبساتين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتعاطى المواد المخدرة وصدور عدة أحكام ضده بالقاهرة.





بالفحص أمكن تحديد الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبسؤالها قررت بتضررها من زوجها (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والاتجار بالمواد المخدرة والتعدى عليها بالسب والضرب وقيامه بتوجيه حركات خادشة للحياء لها، وحيازته سلاحا ناريا "بندقية خرطوش".

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس – بندقية خرطوش)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف بارتكابه الواقعة لخلافات زوجية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.