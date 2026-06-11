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عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات
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عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

العداد الكودي
العداد الكودي
رشا عوني

يبحث المواطنون بشكل واسع عن طريقة تحويل العدادات الكودية إلى عدادت قانونية، لتقليل تكلفة فاتورة الكهرباء، بعد أزمة العداد الكودي الأخيرة، حيث قررت الحكومة في أبريل الماضي تثبيت سعر موحد للعدادات الكودية عند 2.74 قرش للكيلو وات، وتسبب ذلك في ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير، أما الذين يعملون بنظام الشرائح فينطبق عليهم أسعار شرائح الكهرباء التي حددتها الوزارة، ويمكن تحويل العداد الكودي وإعادته قانونياً للعمل بنظام الشرائح وتطبيق الخطوات التي أعلنتها الحكومة لحل أزمة العدادات الكودية. 

وبدأت شركات الكهرباء العمل بالتسهيلات الجديدة لتحويل العداد الكودي لعداد قانوني، حيث يتم قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها بناء على تسهيلات قدمتها الهيئة الهندسية للتخفيف على المواطنين.


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شروط تحويل العداد الكودي إلى الشرائح

وضعت وزارة الكهرباء عدة شروط لإتمام تحويل العدادات الكودية بنجاح، من أبرزها:

  • وجود موافقة رسمية على تقنين وضع العقار من الجهات المختصة (الحي، المركز، المحافظة).
  • عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية أو خطر على شبكة الكهرباء العامة.
  • سداد الرسوم الإدارية المطلوبة الخاصة بتغيير وصف العداد ونوع المحاسبة.
  • مطابقة بيانات العقار مع المستندات الرسمية.

وأكدت الوزارة أن العقارات التي ما زالت في مرحلة التصالح (ولم تحصل على نموذج 8 أو 10 النهائي) ستستمر مؤقتًا بنظام العداد الكودي حتى انتهاء إجراءات التقنين بشكل كامل.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي

و​لتسهيل الإجراءات على المواطنين، حددت الجهات المعنية حزمة من الوثائق البسيطة واللازمة لبدء عملية التحويل، وهي:

  1. ​نموذج 8 الخاص بطلب التحويل.
  2. ​صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
  3. ​عقد الملكية أو الإيجار الخاص بالعقار/الوحدة.
  4. ​إيصال شحن حديث للعداد الكودي الحالي.
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خطوات تحويل العداد الكودي أونلاين

أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية تقديم طلبات تحويل العدادات الكودية إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء( https://eservices.eehc.gov.eg/services )، وذلك بهدف تقليل الزحام داخل شركات الكهرباء وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتشمل خطوات التقديم الإلكتروني:

  • الدخول إلى المنصة الإلكترونية.
  • اختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني" من قائمة الخدمات.
  • إدخال بيانات العقار ورقم العداد الكودي.
  • رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG (صور واضحة).
  • إرسال الطلب والاحتفاظ بـ رقم المتابعة الذي يصل عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول.

الفئات المستحقة لتحويل العداد الكودي

وسهلت وزارة الكهرباء على أصحاب العدادات الكودية تحويلها إلى عدادات قانونية باسم المشترك، ولكن رغم التسهيلات المقدمة هناك بعض الفئات سيظل العداد كودي الا اذا كان صاحب العداد  من هذين الفئتين وهم.. 

 1- أصحاب العقارات المرخصة

إذا كنت تسكن في عقار مرخص قانوناً (لديك رخصة بناء من الحي أو مجلس المدينة) وقمت سابقاً بتركيب "عداد كودي" بسبب تأخر المقايسات أو لأي سبب آخر، يمكنك الآن التقديم فوراً لتحويله لعداد قانوني بإسمك، طالما أن العقار ليس عليه مخالفات بناء.

 2- المتصالحون في مخالفات البناء

إذا كنت قد أتممت إجراءات التصالح وحصلت على (نموذج 8 أو 10النهائي)، يحق الآن تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي مسجل 

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